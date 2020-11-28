尼日利亚鲁班工坊“云揭牌”暨启运仪式成功举行

我驻尼日利亚使馆临时代办赵勇等为鲁班工坊揭牌（姜宣摄）

人民网阿布贾11月27日电（记者 姜宣） 27日，尼日利亚鲁班工坊“云揭牌”暨启运仪式在阿布贾大学与天津中德应用技术大学同步成功举行，天津市副市长曹小红、阿布贾大学校长阿普杜勒·那奥拉出席仪式并讲话。我驻尼使馆临时代办赵勇、尼首都地区部交通局局长安东尼·阿万尼鲁为鲁班工坊揭牌。

那奥拉感谢中国政府对尼日利亚基础设施、教育和技术领域的支持与帮助。他表示，鲁班工坊是中尼两国民间协作、中尼两国友好关系的又一有力证明。天津中德应用技术大学、天津铁道职业技术学院捐赠数的百万奈拉实验设备，将推动阿布贾大学向着跻身世界一流大学行列的目标迈出新步伐，为尼日利亚教育、前沿技术和经济发展做出新贡献。

曹小红表示，鲁班工坊已成为我开展国际交流合作、促进中外民心相通，推进经济开放的重要窗口。鲁班工坊将成为尼日利亚青年技术技能提升的重要平台，为中尼教育合作搭建新的桥梁、打造新的亮点，服务尼日利亚乃至整个西非的经济发展，并为2021年中尼建交50周年献礼。

鲁班工坊是天津市原创并推动实施的职业教育国际合作的知名品牌，国家现代职业教育改革创新示范区建设标志性成果。2018年，中非合作论坛北京峰会提出要在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技术培训。去年以来，已在吉布提、肯尼亚、南非、马里等4国建成。

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