“中方愿同东盟一道，在《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》指导下，推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。”11月27日，习近平主席在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞，全面回顾近年来中国同东盟合作取得的丰硕成果，高度评价中国—东盟关系具有的典范意义，明确提出了建设更为紧密的中国—东盟命运共同体的4点倡议。

山水相连、血脉相亲，中国和东盟友好关系源远流长，是互信、互谅、互利、互助的战略伙伴。2013年，习近平主席提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。7年来，双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切。面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，双方守望相助，共克时艰，就分享抗疫经验，推进抗疫物资供应，合作研发疫苗，共同维护地区产业链、供应链稳定等达成诸多重要共识。本届中国—东盟博览会以“共建‘一带一路’，共兴数字经济”为主题，就是要深化中国—东盟数字经济合作，推动共建“一带一路”高质量发展，为双方经济社会发展注入新活力。实践充分证明，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

当今世界正经历百年未有之大变局，各国人民的命运从未像今天这样紧密相连，同时世界面临的不稳定不确定因素正在增加。新形势下，中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在构建开放包容的地区架构中发挥更大作用。习近平主席就建设更为紧密的中国—东盟命运共同体提出4点倡议：提升战略互信，深入对接发展规划；提升经贸合作，加快地区经济全面复苏；提升科技创新，深化数字经济合作；提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设。这4点倡议，充分展示了中国以实际行动为世界经济发掘动力、为国际经济合作开拓空间、为包括东盟在内的各国人民创造福祉、为推动构建人类命运共同体作出应有贡献的大国担当。

建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，中国展现出真诚的意愿，将采取一系列务实行动。中方愿同东盟一道，依托陆海新通道建设，加强铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施互联互通合作，加快推进现有经济走廊和重点项目建设，积极构建中国—东盟多式联运联盟，设计和举办好明年中国—东盟建立对话关系30周年纪念活动，打造更高水平的战略伙伴关系；中方愿同东盟各国加强协作，以中国—东盟自由贸易区全面建成10周年为契机，进一步实施好中国—东盟自由贸易协定，愿同东盟方携手努力，畅通贸易、促进投资，相互开放市场，推动双方产业链、供应链、价值链深度融合；中方愿同东盟各国携手合作，在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点，加强数据安全保护和政策沟通协调，建设中国—东盟信息港，打造“数字丝绸之路”；中方愿同东盟开展公共卫生领域政策对话，加强信息分享和疫苗生产、研发、使用合作，将在疫苗投入使用后积极考虑东盟国家需求，为东盟抗疫基金提供资金支持，为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员，共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制。

开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国将坚定不移扩大对外开放，增强国内国际经济联动效应，以自身复苏带动世界共同复苏，包括东盟在内的世界各国都将从中受益。放眼未来，中国同东盟合作空间将更为广阔。各方共同努力，携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，就一定能共创更加繁荣美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月28日 01 版）

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