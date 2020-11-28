人民网>>国际

建设更为紧密的中国—东盟命运共同体

本报评论员

2020年11月28日09:33  来源：人民网－人民日报
 

　　“中方愿同东盟一道，在《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》指导下，推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。”11月27日，习近平主席在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞，全面回顾近年来中国同东盟合作取得的丰硕成果，高度评价中国—东盟关系具有的典范意义，明确提出了建设更为紧密的中国—东盟命运共同体的4点倡议。

　　山水相连、血脉相亲，中国和东盟友好关系源远流长，是互信、互谅、互利、互助的战略伙伴。2013年，习近平主席提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。7年来，双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切。面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，双方守望相助，共克时艰，就分享抗疫经验，推进抗疫物资供应，合作研发疫苗，共同维护地区产业链、供应链稳定等达成诸多重要共识。本届中国—东盟博览会以“共建‘一带一路’，共兴数字经济”为主题，就是要深化中国—东盟数字经济合作，推动共建“一带一路”高质量发展，为双方经济社会发展注入新活力。实践充分证明，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

　　当今世界正经历百年未有之大变局，各国人民的命运从未像今天这样紧密相连，同时世界面临的不稳定不确定因素正在增加。新形势下，中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在构建开放包容的地区架构中发挥更大作用。习近平主席就建设更为紧密的中国—东盟命运共同体提出4点倡议：提升战略互信，深入对接发展规划；提升经贸合作，加快地区经济全面复苏；提升科技创新，深化数字经济合作；提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设。这4点倡议，充分展示了中国以实际行动为世界经济发掘动力、为国际经济合作开拓空间、为包括东盟在内的各国人民创造福祉、为推动构建人类命运共同体作出应有贡献的大国担当。

　　建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，中国展现出真诚的意愿，将采取一系列务实行动。中方愿同东盟一道，依托陆海新通道建设，加强铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施互联互通合作，加快推进现有经济走廊和重点项目建设，积极构建中国—东盟多式联运联盟，设计和举办好明年中国—东盟建立对话关系30周年纪念活动，打造更高水平的战略伙伴关系；中方愿同东盟各国加强协作，以中国—东盟自由贸易区全面建成10周年为契机，进一步实施好中国—东盟自由贸易协定，愿同东盟方携手努力，畅通贸易、促进投资，相互开放市场，推动双方产业链、供应链、价值链深度融合；中方愿同东盟各国携手合作，在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域打造更多新的合作亮点，加强数据安全保护和政策沟通协调，建设中国—东盟信息港，打造“数字丝绸之路”；中方愿同东盟开展公共卫生领域政策对话，加强信息分享和疫苗生产、研发、使用合作，将在疫苗投入使用后积极考虑东盟国家需求，为东盟抗疫基金提供资金支持，为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员，共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制。

　　开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国将坚定不移扩大对外开放，增强国内国际经济联动效应，以自身复苏带动世界共同复苏，包括东盟在内的世界各国都将从中受益。放眼未来，中国同东盟合作空间将更为广阔。各方共同努力，携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，就一定能共创更加繁荣美好的未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月28日 01 版）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved