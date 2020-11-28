原标题：欧洲议会要求土耳其军事人员撤出塞浦路斯

欧洲议会26日通过决议，要求土耳其从塞浦路斯撤出军事人员，并取消重新开放塞浦路斯北部瓦罗沙镇的决定。

决议谴责土耳其近期行动，警告土方将面临严厉制裁。决议写道，瓦罗沙应交还合法居民。除合法居民，土方不应向瓦罗沙迁入移民，任何其他移民均为非法。

欧洲议会担忧，重开瓦罗沙意在改变对瓦罗沙地位的认定，影响原居民返回。欧洲议会外交事务委员会主席戴维·麦卡利斯特说：“土耳其做法不可接受。”

瓦罗沙地处塞浦路斯北部法马古斯塔市，曾为度假胜地。土耳其1974年出兵占领瓦罗沙后，原居民出逃，瓦罗沙荒废。联合国安理会1984年5月通过第550号决议，规定不得把原居民以外的人迁入瓦罗沙，并呼吁把瓦罗沙移交联合国管理。

今年10月，“北塞浦路斯土耳其共和国”和土耳其宣布重新开放瓦罗沙。安理会发表主席声明，对此严重关切，要求撤回这一决定，敦促各方避免采取任何可能导致紧张局势升级的单方面行动。声明重申安理会决议对瓦罗沙地位的认定，强调不得就瓦罗沙采取任何不符合安理会有关决议的行动。

塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官1974年策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，控制塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，迄今仅得到土耳其外交承认。联合国在塞浦路斯驻有维和部队，一再斡旋希土两族领导人谈判。（陈立希）【新华社微特稿】

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