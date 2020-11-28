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亚欧多国单日新增新冠病例创新高 俄计划新年前大规模接种疫苗

2020年11月28日08:31  来源：新华网
 
原标题：亚欧多国单日新增新冠病例创新高 俄计划新年前大规模接种疫苗

　　新华社第比利斯11月27日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家新冠疫情继续快速蔓延，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和格鲁吉亚报告的新增病例数27日再创新高。为应对疫情，俄宣布新年前将大规模接种新冠疫苗。

　　据俄罗斯防疫指挥部27日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例27543例，累计2215533例；累计死亡38558例；累计治愈1712174例。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫26日表示，俄民众将在新年之前大规模接种新冠疫苗。莫斯科市长索比亚宁当天说，莫斯科市已完成大规模接种的准备，共设立约300个配备必要医护人员和设施的接种点。据塔斯社26日报道，俄第二种新冠疫苗“EpiVacCorona”当天启动注册后试验，约4000名志愿者参与。俄总统普京10月14日已宣布这款疫苗完成注册。

　　据乌克兰卫生部27日消息，过去24小时该国新增确诊16218例，累计693407例；累计死亡11909例；累计治愈326238例。

　　乌克兰国家通讯社当天报道说，乌总统泽连斯基已向最高拉达（议会）提交审议针对中小企业的经济援助计划。根据该计划，政府将向中小企业及职工发放总额100亿格里夫纳（1美元约合28.5格里夫纳）的经济援助，以减轻防疫措施造成的损失并稳定就业，覆盖人口超过100万。

　　白俄罗斯卫生部27日发布的新冠疫情数据显示，过去24小时白境内新增确诊病例1621例，累计131633例；累计死亡1136例；累计治愈110152例。

　　白俄罗斯总统卢卡申科27日视察明斯克市收治新冠患者的一家医院时表示，预计今年年底前政府将拨款8亿白卢布（1美元约合2.57白卢布），用于为医务人员发放补贴和购买新的医疗设备等。

　　据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站27日公布数据，格新增确诊4780例，累计123470例；累计死亡1161例，累计治愈102270例。格政府26日宣布了加强防疫的系列措施，包括从11月28日至明年1月31日，除新年等假日外，每日21时至次日5时市民及车辆未经特许不得外出等。

　　截至27日，哈萨克斯坦累计确诊129213例，治愈115384例，死亡2013例。据哈萨克斯坦媒体27日报道，应总统托卡耶夫要求，该国卫生部26日公布了包含58种药物的应对新冠疫情限价药品名单，政府将在综合考虑制造商定价以及生产、营销、运输等成本基础上限制这些药品的零售价。

　　其他一些亚欧国家27日也更新了累计确诊病例数：塔吉克斯坦12044例，吉尔吉斯斯坦71548例，乌兹别克斯坦72409例，亚美尼亚132346例。（执笔记者：李铭；参与记者：关建武、张骁、李东旭、任军、蔡国栋、魏忠杰、李佳）

(责编：燕勐、杨牧)
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