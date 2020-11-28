美国又退一群，全球军控再受挫（环球热点）

俄罗斯用于履行《开放天空条约》的图214ON飞机。

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据《华盛顿邮报》报道，当地时间11月22日，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩发表声明称：“自美国通报退出《开放天空条约》决定已过去6个月。从此刻开始，我们不再是这个条约的缔约国。”俄罗斯外交部对此发表声明称，美国退出《开放天空条约》既不利于欧洲安全，也不利于美国自身及其盟友的安全。俄罗斯将密切关注并分析该条约其他成员国的言行，并根据俄自身和盟友的安全利益做出相关决定。

继退出《中导条约》后，美国此次“退群”再次对全球军控局势带来挫伤，引发国际社会担忧。

美国强势退群

今年5月21日，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中指责俄罗斯违反《开放天空条约》，称美方将向所有签约国递交退约决定通知，并在6个月后正式退出这一条约，除非俄方能重新履行这一条约。

美国对俄罗斯违反条约的指责主要集中于具体飞行规定。据外媒报道，美国对俄罗斯拒绝使用阿布哈兹和南奥塞梯边界上空10公里长的空中走廊表示不满，对俄罗斯有关加里宁格勒州上空飞行距离限制在500公里范围内的规定也不满意。美国国家安全事务助理奥布莱恩认为《开放天空条约》是“过时的、有利于对手、但损害美国安全的条约”。

俄罗斯对此回应，俄承认阿布哈兹和南奥塞梯是独立国家，根据条约规定，侦察飞行不得在距非缔约国边界10公里内的范围进行，俄执行的正是这一要求。俄罗斯有关加里宁格勒州上空飞行距离限制在500公里范围内的规定，与美国对阿拉斯加的规定是相对应的。俄外长早先也曾指出，即便有这种限制，西方伙伴的侦查仍可以覆盖加里宁格勒州90%的范围。在美国提出“退群”后，俄罗斯表示，美方的指责没有根据。美方就继续履行《开放天空条约》提出的条件“绝对不可接受”。此后几个月，俄罗斯多次呼吁就《开放天空条约》举行平等对话，但美国始终没有予以积极回应。

《开放天空条约》签署于1992年，2002年起生效。缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

据美国《华尔街日报》报道，根据条约内容，各缔约国能够对彼此领土进行“非武装”的空中侦察，以收集与其军事力量和活动有关的数据。不过，任何国家都要在开展侦察行动72小时前提交申请，还要在行动前24小时提交飞行路线，被侦察国家军事人员须陪同侦察过程。

美俄互信削弱

“美国退出《开放天空条约》，与美现任政府频频‘退群’的总体外交政策有关；更深层的原因在于，美国缔结条约时考虑的政治和技术因素都发生巨大变化。”中国国际问题研究院军控与国际安全研究中心主任滕建群接受本报记者采访时分析，政治层面，冷战结束后，美国企图将俄罗斯融入自身势力范围，因此积极推动条约签署；如今，美俄两国关系恶化，政治互信基础削弱。技术层面，当时美国对于原苏联的监控侧重于对来袭导弹的预警，在地面监视方面相对较弱，因此美国希望通过开放天空飞行活动，加强对俄罗斯的侦查和监视。如今，美俄间侦查监视的技术手段差距拉大。冷战结束后，美国大力发展包括“天基红外卫星”在内的对地监控系统，美国对地面目标的识别率已在米级以内的水平。美国已不需要通过该条约进行侦察。

据俄新社报道，俄罗斯与缔约国的合作仍在继续。7月起，俄罗斯在丹麦、法国、捷克、匈牙利、芬兰和德国上空进行了侦察飞行，而且德国还允许俄罗斯飞越美国驻欧洲最大的基地拉姆施泰因上空。法国、德国和罗马尼亚则在俄罗斯上空完成了联合飞行。

滕建群表示，目前俄罗斯仍然留在条约中，一方面显示出其尊重条约的多边主义框架，占领道义制高点；另一方面对其他条约参与国提出具体的要求和限制，如条约的欧洲缔约国允许俄罗斯继续飞越美国在欧洲的军事基地，欧洲缔约国不向非成员国的第三方国家（包括退约后的美国）移交其侦察飞行的相关资料。

莫斯科国际关系学院国际研究所高级研究员安德烈·巴克利茨基认为，尽管美国退约带来了一些不确定性和风险，但继续留在条约内对俄罗斯更为有利。一方面，欧洲的军事设施更靠近俄罗斯边界，这是令人不安的一个重要因素；另一方面，在同北约对话与合作基本为零的情况下，该条约有助于解决俄罗斯同北约国家接触线沿线相关的一系列欧洲安全问题。

多边机制受挫

对于美国的“退群”，《开放天空条约》34个缔约国中多数国家都表示反对。德国外交部长马斯表示，德国对于美国退出《开放天空条约》“深感遗憾”，德国针对该条约的立场没有改变，德国依旧将其视为军控框架的重要组成部分。比利时、捷克、芬兰、法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、西班牙和瑞典10个欧洲国家此前也在联合声明中表示，《开放天空条约》是“信任建立框架至关重要的部分”，10国将继续执行条约。

滕建群分析，《开放天空条约》的欧洲缔约国主要分为两大类型，一类是如波罗的海国家、罗马尼亚等“新欧洲国家”，它们唯美国马首是瞻，可能跟随美国退出条约，但受美国国内政治影响，目前这些国家对于退出条约态度较为谨慎。另一类是德国、法国、英国等传统北约成员国，遵守条约有利于它们与俄罗斯保持军事互信透明，保持与俄罗斯的稳定关系符合其切身利益，因此这些国家普遍态度鲜明地表示将信守条约。

美国《大西洋》月刊在一篇题为《“美国优先”如何变成“美国独行”》的文章中写道，美国的单边主义行径迫使其盟友的态度发生改变，颠覆了他们长期以来对以美国为首的西方同盟的信念。有分析人士认为，丧失条约的限制后，美俄可能进一步增加猜疑，加剧两个大国间的紧张对峙局面，造成多边机制进一步崩塌，甚至直接影响到国际安全，带来更大的风险。

“《开放天空条约》主要涉及军事互信透明领域，美国‘退群’在美俄两国战略互信方面造成破坏和冲击，令美俄关系雪上加霜。”滕建群认为，美国此举还将继续削弱美国对于盟国的掌控能力，这种单边做法伤害了欧洲国家的安全利益，美欧间的离心倾向可能大增。作为条约曾经的主角，美国的退出，可能削弱条约的活跃程度，大幅降低条约的执行效率，同时对全球军控战略互信领域的合作和努力带来负面影响。

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