南非合作治理和传统事务部部长德拉米尼·祖马：南非需增强灾难应对能力

人民网约翰内斯堡11月27日电（王磊）据南非政府消息，合作治理和传统事务部部长德拉米尼·祖马26日表示新冠肺炎疫情凸显了南非政府亟需加强降低风险战略和灾难管理的框架、系统和人员建设。

在26日召开的国际减灾日线上会议中，德拉米尼·祖马说：“要将整体降低风险和灾害管理战略与各行业、广泛的发展愿景紧密联系到一切还有许多工作要做。”

她说，战略必须在省级和国家层面找到切实可行的实施方式，让所有利益相关方都参与进来，动员全社会积极参与疫情的防控工作，并强调今后在面临灾害时，要避免造成生命或基础设施的损失。

德拉米尼表示，必须与学术界和整个社会建立积极的伙伴关系，以数据和信息为依据做出更快、更有效的应对。“我们的战略必须可以应对多种危险或灾害，并建立具有适应性和有效性预警系统。”并称这一举措将造福子孙后代。

以7大目标和38个指标实施的仙台减灾框架为南非的减灾工作奠定了基础。德拉米尼说：“希望我们利用今年的国际减少灾害风险日来看清目前的状况，继续完善本国灾害管理框架。”

她呼吁地方和省级政府确保做好应对任何形式灾难的准备，而这需要公民、政府和私营部门之间建立良好的伙伴关系。她还重申贫困社区将没有足够的资源、安全网和基础设施来抵御任何类型的灾害，为了建设有弹性、充满活力、相互联系、可持续和气候智能的社区，政府正在所有52个区域实施区域发展模式，即当地政府与社区内的公民和团体合作，找到可持续的方式来满足社区居民的社会、经济和物质需求，并改善他们的生活质量。

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