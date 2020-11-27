“金华号”中欧班列顺利首发

人民网金华11月26日电（孟宾）11月26日9时，载有82个标箱出口货物的X8020/19次从铁路金华南货运站鸣笛启程，驶向万里之遥的法国杜尔日。

随着“金华号”法国专列成功首发，“义新欧”金华平台线路在短短半年内从2条猛增至14条，实现历史性突破。

据悉，此次“金华号”法国专列主要载有工程机械、防疫物资等出口货品，货值约310万美元。专列经由阿拉山口出境，沿线将途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国等“一带一路”沿线国家，行程1.1万多公里，预计18天后抵达法国杜尔日。

法国是欧洲的主要市场和分销渠道，也是欧洲重要的物流枢纽中心。据海关统计，今年1-10月，浙江省与法国之间的进出口总额达498.9亿元，其中进口110.2亿元，出口388.7亿元。“金华号”法国专列的顺利开行，意味着长三角的出口货品可以直通欧洲腹地，并带回欧洲的机电产品、农产品、奢侈品等，满足国内消费者多样化的个性需求。

截至11月22日，金华平台开行去程364列，累计29980标箱，同比增长330%；回程自7月1日诸暨号首发以来，已开行146列，累计12008个标箱。

近年来，金华平台充分利用国外优势资源，大力开拓回程班列，高效服务国内国际“双循环”。如搭乘回程班列进口的棉纱，主要用于江浙闽等地的纺织业；电解铜是沪浙等地电子元器件厂必不可少的原料；进口纸浆则为皖豫等地的造纸行业解决了环保原料不足的难题。7月1日以来，金华平台回程班列约占同期总班列数的47%，大大降低了运营成本，推动了“义新欧”班列高质量开行。

黄沙漫漫，万里奔驰。川流不息的“义新欧”班列，已成为贯通中国和欧洲、中亚，保障丝绸之路沿线贸易往来，出口商品和运送防疫、生活物资的国际物流大通道，扮演着全球供应链“稳定器”的角色，为服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出“金华贡献”。

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