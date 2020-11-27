意大利与阿里巴巴签约 助力当地中小企业布局数字化新外贸

人民网罗马11月27日电（记者叶琦）11月24日，在意大利外交部长迪马约的虚拟见签下，阿里巴巴集团和意大利经济发展部下属的对外贸易委员会（ITA）在线上签署了合作备忘录，以帮助意大利中小制造企业在阿里巴巴国际批发平台国际站上开店卖全球商品。

受疫情影响，ITA取消了此前支持展会费用的预算项目，转而帮助中小企业寻找线上解决方案。为此，阿里巴巴集团与ITA达成合作意向，在阿里巴巴国际站上开设“意大利制”专属页面。

据阿里巴巴国际站欧洲负责人郑鹏辉介绍，此次合作是由意大利外贸委员会支持的专项项目，如同意大利版的“春雷计划”。此次签约是意大利首次通过视频会议的方式与企业签订合作，有超过1000家意大利企业同时见证。

作为合作项目的一部分，阿里巴巴国际站将结合平台热销行业以及意大利制造的本地特色，筛选出300家有一定电商经验的企业，由意大利外贸委员会提供补贴，获得免费入驻的机会。

同时，阿里巴巴国际站还将提供上线、发品、建站等专属服务，并提供季度商家运营报告为商家运营做培训指导

迪马约随后在写给当地主流财经媒体《24小时太阳报》主编的一封信中表示：我们生活在一个复杂的时刻，我们所支付的最糟的代价是不确定性。他认为世界不会再回到“以前的样子”，因此加强意大利企业，特别是中小企业的国际化和数字化能力，对意大利政府来说至关重要。

意大利是“七国集团”中首个签署“一带一路”合作文件的国家。此前，新冠肺炎疫情在武汉暴发初期，意大利在关键时候向中国提供物资，对正在经历疫情的武汉民众表示支援。而在意大利暴发新型冠状肺炎疫情后，中国也是第一个向意大利提供医疗物资并派遣医疗专家的国家。

作为全球最大的跨境电商B2B平台，阿里巴巴国际站自疫情以来，通过上线线上展会、短视频、3D看展、智能发品等产品拉近买卖家之间的距离，助力商家获取订单，并通过保船、保舱、保市场价的方式，保证商家可以稳定交付产品。

除此之外，阿里巴巴国际站先后投入20亿，通过全程成长护航服务，帮助传统企业和年轻创业者顺利步入数字化新外贸赛道。设立“百亿生态投资基金”，加快完善数字化新外贸赛道，帮助所有中小企业开源、提效，货通全球。

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