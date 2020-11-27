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亚太首场国际“旅行复苏”旅游展在新加坡开幕

2020年11月27日15:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷11月27日电（记者赵益普）11月25日，由亚洲国际旅游展与新加坡旅游局携手打造的“旅行复苏”旅游展在新加坡滨海湾金沙会展中心开幕。这是疫情期间亚太地区举办的首场线下国际旅游展，吸引了近千名与会代表参加。

在“旅行复苏”旅游展上，新加坡旅游局还宣布与新加坡信息通信媒体发展局、国际展览组织机构、慕尼黑博览会等组织机构分别签署协议。

新加坡贸易和工业部部长陈振声在开幕式上表示，尽管受到疫情影响，但新加坡政府仍致力于与业界伙伴合作，加强展会行业的适应能力，并积极以安全为前提推动新加坡旅游业的复苏。“我们将支持旅游行业重新塑造游客体验，并巩固新加坡作为全球与区域商业中心的地位。”

“实现安全与创新型游客体验行动联盟”的联合负责人、新加坡酒店协会会长Kwee Wei-Lin表示，希望“旅行复苏”旅游展为未来的商务活动奠定可持续发展的基础，并保证新加坡旅客的安全，实现无缝的端到端体验。

国际旅游展亚洲展主办方柏林国际展览有限公司执行总监Katrina Leung表示，“旅行复苏”是旅游业复苏的重要基石，期待与新加坡旅游局通力合作，大力发展展会行业，并巩固新加坡作为地区旅游枢纽的地位。

新加坡旅游局展览与会议署长潘正志表示，“旅行复苏”旅游展是自疫情暴发以来，亚太地区首个国际旅游展。作为亚洲乃至全球商业中心，新加坡正以严格的协议与创新的解决方案重塑商业活动的未来，并在进行自我调整、适应、转变的同时支持展会行业。

据了解，除“旅行复苏”展会以外，新加坡旅游局、国际展览与项目协会、新加坡会议及展览组织方和供应商协会还于本月26日共同举办了IAEE Asia Hybrid论坛与SMFX x MICE Connect论坛。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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