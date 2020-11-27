搭建多边对话平台 共建中阿命运共同体

人民网开罗11月27日电（记者 周輖）中阿改革发展专家视频会26日在线上举行。中阿多国与会嘉宾围绕“共建中阿命运共同体”、“搭建海湾地区多边对话平台”等话题展开讨论。此次视频会由中阿改革发展研究中心受外交部委托举办。

中阿友好交往源远流长，面对复杂国际局势，双方始终携手并肩。沙特科研与知识交流中心主席叶海亚·本·朱奈德指出，悠久的阿中文明交往史表明，阿拉伯人对阿中友谊有着笃定的信念。两个民族的友好交往是大势所趋，尤其在当今动荡变化的世界里，我们更要携手努力，共同前进。

苏丹驻华大使贾法尔·卡拉尔表示，在历史上阿中双方就有频繁的经贸往来和文化交流，双方命运一直紧密相连，共建中阿命运共同体有其牢固的历史根基。近些年来双方面对各种挑战，始终秉持友好合作的态度，建立多样的对话机制，为实现地区稳定和共同发展开展合作。

北京外国语大学教授薛庆国指出，中阿友好不仅有着深厚的历史渊源，也符合中阿人民现实和未来的利益，并在过去数十年间经受了各种挑战和考验。中国是所有阿拉伯国家的朋友，一个繁荣、进步、团结的阿拉伯世界，不仅符合阿拉伯利益，也符合中国的利益。

中阿改革发展研究中心专家委员会主任朱威烈说，在全球化和百年未有之大变局背景下，中国与阿拉伯国家密切往来、患难与共，早已成为休戚与共的命运共同体和合作共赢的亲密伙伴。

共建“一带一路”是当前中阿友好的重要体现，也为地区发展提供机遇。伊拉克外长顾问易卜拉欣·费萨尔说，历史上丝绸之路为中国、亚洲和非洲之间的沟通、投资、贸易和资本流通奠定了基础，如今共“一带一路”倡议进一步拉近了中国与沿线国家的距离。

约旦中东研究中心执行主任拜延·伍麦利指出，共建“一带一路”将激发阿拉伯世界的潜力，拉动投资、提高就业率，并且改善当地基础设施建设，为增强阿拉伯地区政治、经济方面的安全与稳定做出积极贡献。后疫情时代，中国与阿拉伯国家可继续加强合作，共筑“健康丝路”，化危机为机遇。

新冠肺炎疫情出现以来，中阿双方患难与共，守望相助，成为中阿命运与共的生动写照。埃及塞得港大学政治学与公共管理系主任沙里发·法迪勒指出，疫情阻断不了中阿的友好合作，今年7月通过视频连线方式召开的中阿合作论坛第九届部长级会议，再次明确了双方携手抗击疫情以及共同发展的坚定信念。

中阿改革发展研究中心执行主任王广大表示，中阿合作抗疫为中阿命运共同体注入了新的内涵，经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系的基础更加牢固，人民的友谊更加深厚，合作的前景也会更加光明。

外交部中阿合作论坛事务大使李成文在发言中表示，作为地区阿拉伯国家的好朋友、好伙伴，中方长期以来积极参与地区事务，致力于推动地区形式缓和、分期弥合，不断深化同地区阿拉伯国家互利合作，帮助地区夯实发展稳定的基础。前不久，中方倡议在维护伊核全面协议前提下，搭建一个海湾地区多边对话平台，讨论当前面临的地区安全问题，以集体协商方式管控危机，为缓和紧张局势注入动力，争取形成维护地区和平稳定的新共识。这样的倡议受到与会专家的欢迎。

王广大指出，中国提出这一倡议，是希望解决海湾地区面临的安全稳定问题，为海湾各国发展创造和平的环境，推动海湾地区国家团结合作，跟上和平与发展的时代步伐。伊拉克巴格达大学战略研究中心主任伊卜提萨姆·阿米莉认为，中国负责任的大国形象使中国具备建设“海湾安全绿洲”的先天优势。

对外经贸大学海湾研究中心主任丁隆认为，中方此时提出搭建安全对话平台，对于缓解海湾紧张局势，为建设海湾长期安全架构具有重要意义，体现了中方维护地区及国际安全，为国际社会提供公共品的一贯立场和努力。

突尼斯“地中海发展倡议”委员会主席加齐·本·艾哈迈德表示，我们赞赏并支持中国为解决危机、维护和平和促进发展所作努力，推动地区国家深化与中方的合作，响应中方倡议，凝聚力量。我们愿同中国一道努力，实现维护地区和平稳定的共同目标，在海湾和阿拉伯地区构建安全绿洲，共建人类命运共同体。。

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