美国新冠肺炎确诊病例达1286万 住院患者人数近9万

人民网华盛顿11月26日电（记者 李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间11月26日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊12862585例，死亡263218例。过去24小时，美国新增确诊119842例，新增死亡1344例。

美国有线电视新闻网报道说，截止25日，美国新冠肺炎疫情住院患者超过89900人，连续第16天创下新冠肺炎住院人数的纪录。截止25日的过去一周平均每天新增病例为175809例，比7月底的上一个高峰多两倍。许多医疗中心警告说它们已经不堪重负。

美国进入感恩节假期。美国疾控中心上周建议民众不要进行假期旅行。一份民调显示，很多人改变了旅行计划，但是仍有许多人不会改变计划。美国运输安全管理局26日表示，仅25日一天，就有超过107万人通过了美国的机场安检口，创3月份以来单日新高。

根据美国运输安全管理局的数据，自美国疾控中心上周提出不要旅行的建议以来，已有590万人通过机场安检口。布朗大学急诊医师梅根·兰尼警告说，感恩节将影响美国疫情走向，未来三周内将持续出现感染病例。

美国《临床传染病》杂志25日刊登美国疾控中心研究人员的文章称，他们估算从2月到9月，美国可能有多达5290万人受到感染，而同一时期报告的确诊病例约690万例。美国有线电视新闻网报道说，这一新的模型研究表明，到9月底，在美国仅有约1/8的新冠病毒感染病例被识别并报告。

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