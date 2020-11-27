中国驻欧盟使团发言人驳斥欧洲议会关于新冠疫情的不当涉华言论

人民网布鲁塞尔11月27日电（记者 郑彬）当地时间11月25日，欧洲议会发布《新冠肺炎疫情对欧盟外交政策影响报告》，无端指责中国政府新冠肺炎疫情早期应对，称中国借助疫情扩大自身影响，并呼吁欧盟重新审视欧中关系。

中国驻欧盟使团发言人在回答有关记者提问时对此给予了严厉驳斥，表示报告中有关不实涉华内容无视中国人民的抗疫努力与中欧抗疫合作，歪曲中国的发展意图，否定中国维护自身主权和安全的正当权利，我们对此表示坚决反对。

发言人表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中国第一时间报告疫情，迅速采取严格措施防控疫情，同包括欧盟及其成员国在内的国际社会相互驰援，全面推动复工复产，为全球抗疫和欧洲经济复苏作出了重要贡献。

中国的发展是为了14亿人民过上美好的生活，这是正当合理的诉求，不容歪曲，也不可阻挡。中国无意影响谁、干涉谁、改变谁，不存在所谓地缘政治甚至扩张意图。同样地，中国希望欧方切实尊重中国的核心利益和重大关切，遵守不干涉内政等国际法和国际关系基本准则。

全球疫情仍在持续，中欧要树立并坚持对彼此的正确认知，真诚开展合作。中国有句古话，“抱薪救火，薪不尽，火不灭”。不放下旧的思维模式和意识形态，就好比抱着干柴去扑灭烈火，只会导致火势不断蔓延，最终损害的是中欧关系和双方民众的利益。

发言人最后表示，疫情给我们的最大启示，是要合作而不是孤立，要信任而不是猜忌，要协商而不是诋毁。当前疫情仍在全球蔓延，我们呼吁欧洲议会多一些包容与合作，少一些猜忌与指责，通过国际合作早日战胜病毒这一真正的对手。

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