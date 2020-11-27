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法国知名遗传学家：如果我要接种疫苗，肯定选择中国的

2020年11月27日08:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎11月26日电（记者 何蒨）最近，在法国及国际上享有盛名的法国科学家及遗传学家阿克塞尔·卡恩（Axel Kahn）在接受蒙特卡洛广播电台及其它法语媒体的采访中指出：“中国的新冠疫苗在检测及功效证明方面，都比目前市场上任何其他疫苗先进得多。”

阿克塞尔·卡恩强调：“如果我必须接种疫苗，那肯定会选择中国疫苗，因为中国疫苗不仅是目前世界上最先进的疫苗，还因为中国疫苗的‘传统’制造模式，这是一种将病毒灭活后注入人体的传统疫苗，这种疫苗基于已经灭活的病毒，通过物理及化学处理后，病毒不再具备感染力，而能促使人类免疫系统发生反应并产生抗体。”卡恩强调：“这种基于灭活病毒的疫苗已被证明是一种经过验证的方法，值得信任。”

根据中国生物技术股份有限公司发布的信息，由中国生物研制的新冠灭活疫苗目前已在中东及摩洛哥、南美等十余个国家有序开展国际临床（Ⅲ期）试验。根据摩洛哥媒体Media24报道，摩洛哥负责中国疫苗第3期临床试验的首席研究员兼国家协调员勒杜安内·阿布卡尔（Redouane Abouqal）教授对中国疫苗的功效充满信心并保持乐观。他指出：“在第1期和第2期临床试验中，中国疫苗根据两个标准进行评估，并显示出几乎100％的有效性。”

杜安内·阿布卡尔教授强调：“我认为中国疫苗的效果相当可靠，并很可能是全世界最有希望的候选疫苗之一，因为其制作技术已经非常成熟，并且是一种安全的技术，而其它疫苗的制作技术非常新颖，仍需进一步论证。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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