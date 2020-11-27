原标题：德国收紧防疫措施并延长“封城”

德国总理安格拉·默克尔25日与各州州长开会讨论国内新冠疫情，随后宣布进一步收紧防疫措施并延长“封城”至12月20日。

默克尔会后告诉媒体记者，“部分封城”措施“首先将延长至12月20日，但考虑到高感染率，限制措施可能延长至（明年）1月初”。

由于疫情反弹，德国本月2日开始“部分封城”，为期4周，但不如上半年的首轮“封城”严格。“部分封城”后，德国单日新增新冠病例数没有出现显著下降。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所25日的疫情数据显示，全国过去24小时新增新冠确诊病例18633例，累计确诊病例达到961320例；过去24小时新增死亡病例410例，是疫情暴发以来新高。

德国首都柏林市政府官员说，全市四分之一重症监护病床正用于救治新冠病人，其中多数人需要使用呼吸机。

默克尔说，防疫封锁措施已经“遏制感染病例的指数级增加”，但单日新增病例仍维持在高位。她强调，“现在绝对不是解除警报的时候”。

依据德国联邦政府与州政府达成的新防疫规定，自12月1日起，公共场所聚集不得超过2户10人的限制进一步收紧为2户5人，但限制措施适用范围不包括14岁以下人群，且圣诞节假期前后将放宽至10人；强制戴口罩范围由密闭公共场所扩大至人流密集的商店和停车场等场所；除了外卖和理发服务，其余各类餐饮和文体休闲设施继续关闭。

放宽防疫限制措施的前提是，7天内每10万人中新增确诊人数低于50人。德国这一数字目前为接近140人。

默克尔再次呼吁民众遵循“尽可能待在家中”等防疫限制措施。“这不容易，但我们要试试。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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