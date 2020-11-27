特别的盛会 无限的合作

邕江之畔，山海之约。11月27日至30日，第17届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将在广西南宁举行，本届盛会将为全球经济复苏增添亮色。16年来，这一盛会始终围绕推动中国—东盟友好合作这一宗旨，搭建平台、畅通渠道、增进交流，服务范围从中国—东盟自贸区建设向区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）拓展，不断推动区域经济一体化进程。

经贸合作走向纵深

本届盛会将围绕“共建‘一带一路’，共兴数字经济”的主题，通过展览、论坛等一系列活动，深化经贸、数字经济、科技、卫生等多领域合作，推动中国—东盟命运共同体建设迈上新水平。

“中国市场广阔，博览会一直以来为马来西亚企业尤其是中小企业进入中国市场提供渠道和平台。”马来西亚驻南宁总领事馆总领事阿兹利米·扎卡里亚说。

前16届盛会共吸引83.2万名中外客商参展参会，在货物贸易、投资、服务贸易、国际产能合作、跨境园区建设等方面取得突出成效，成为中国与东盟深化合作的重要平台。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济遭受严重冲击，但中国与东盟经贸合作仍保持稳定增长，前10个月双方贸易额同比增长7%，实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破。

“疫情下，我们感受到东盟与中国作为友好邻居的亲切关系。”越南驻南宁总领事馆总领事黄玉荣表示，疫情冲击下，中国与东盟合力保持产业链供应链稳定运行，助推中国—东盟经贸合作稳定增长。

商务部新闻发言人高峰说，本届博览会实体展规划总面积10.4万平方米，总展位数5400个。“云上”参展企业1500多家，其中，国内企业1200多家，国外企业300多家。

中国—东盟博览会秘书处秘书长王雷表示，本届盛会上线“云上东博会”平台，通过线上线下结合，形成“1+1＞2”格局，更好地服务双边合作和“一带一路”建设，且线上平台今后将常态化运行，打造“永不落幕的东博会”。

数字互联更加顺畅

不久前，超过35万个品牌及商家参与东南亚主流电商平台Lazada（中文名：来赞达）的“双十一”狂欢购物节，数千家新品牌在这场年度购物大促销中亮相。源于中国的“双十一”这一概念日渐深入东南亚商家和消费者心中。

2020年是中国—东盟数字经济合作年。数字经济在防疫抗疫、复工复产、保障人民生活等方面发挥着前所未有的作用。王雷说，智能制造、5G、大数据、智慧城市等新业态新模式正成为双方合作新动力，本届盛会将围绕数字经济举办多场论坛，举行中国—东盟数字技术展览。此外，中国—东盟博览会第一本英文蓝皮书——《中国数字经济发展和东盟企业机会》将在会议期间发布。

“当前，信息通信技术在世界范围内发挥的作用日益增强，我们目睹数字经济成为中国与东盟经济增长的全新引擎。”老挝驻南宁总领事馆总领事维拉萨·宋蓬说，数字经济合作为老中两国在贸易、投资和旅游业乃至整个区域的经济发展带来新动力。

北京大学东盟国家研究中心主任翟崑说，虽然受疫情影响，各国之间的人员往来有所减少，但全球化进程并未停滞，互联网技术使各国之间线上联系更加紧密。

“在线跨境购物、在线教育、远程医疗、协同办公等数字服务得到更广泛应用，全球消费者的消费模式随着数字经济发展不断推陈出新。”翟崑说。

互利共赢更具期待

南宁国际会展中心展馆内，来自东盟和日本、韩国、澳大利亚等地的货物琳琅满目，参展商们正在进行最后的准备工作。在本届博览会“一带一路”国际展区展馆内，日韩护肤品、印尼柚木家具等货物整齐陈列，等待博览会开幕后亮相。

11月15日，东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球最大的自贸区诞生。

高峰介绍，本届博览会“一带一路”国际展区展位数229个，巴基斯坦、日本、韩国、澳大利亚、印度等22个国家参展。

黄玉荣表示，RCEP签署将对经济全球化发展带来很大的推动作用，也将使东盟与中国的经贸交往迎来一个快速发展的新时代。全球最大的自贸区将使成员国的市场更加开放，有效刺激经济增长，从而给民众生活带来更多便利。

博览会自第11届起设立特邀合作伙伴机制，邀请中国和东盟以外的国家担任特邀合作伙伴，RCEP国家中的澳大利亚、韩国曾受邀参会。

王雷表示，博览会作为推动中国—东盟区域合作的典范，未来将继续推动政治、外交、经贸等合作，服务RCEP成员国更深层次参与“一带一路”建设。

（新华社南宁11月26日电 记者王军伟、潘强、郭轶凡）

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