人民网>>国际

汲取中国发展的智慧

西蒙·孔波雷

2020年11月27日08:24  来源：人民网-国际频道
 

布基纳法索顺应历史潮流在2018年5月26日与中华人民共和国复交。7个月后，我便率领争取进步人民运动党（MPP）高级代表团访华，并同中国共产党的代表举行会见。自此，两党决定共同努力，不断加强布中友好合作。

通过同中国共产党交往，我们逐渐意识到，中国的伟大正来自于中共的领导。中国共产党是一个令全世界无数国家感到钦佩和肃然起敬的政党。作为一个年轻政党，我们必须学习中国共产党在经济社会治理、国防安全等方面积累的丰富经验。此外，我们也认识到，中国科学的发展模式是它能够在减贫领域取得重要成就的原因。我们应该努力学习中国这些方面的经验，为布国实现可持续、和谐和包容性的发展注入动力。我希望布国能早日拥有像中国一样的国家治理能力，并且相信如果我们的子孙后代不懈努力，有朝一日也能彻底摆脱贫困、走向富强。

中国的发展为世界带来了进步。中国提出的“一带一路”倡议给非洲的发展带来了广阔的机遇。共建“一带一路”的倡议受到世界上一百多个国家的积极响应，其中包括许多非洲国家已经在基础设施、就业、民生等领域中受益。对于大部分非洲国家来说，当前不仅需要改善交通基础设施、提升就业质量，还须努力在国际社会中抬起头来。而加入“一带一路”倡议正是实现各国目标的一个机遇。如何开发这个机遇要由每个国家自己把握。

争取进步人民运动党常和中国共产党交流发展经验。比如，去年，我们就邀请中联部副部长郭业洲率团访布。通过访问，双方进一步增进了了解。可以说，布中两党在彼此关心的问题上始终保持密切配合、相互照应。今年，中国共产党与布基纳法索争取进步人民运动党举行线上视频研修班。我十分荣幸地参加了这次研修班的开幕式，并同中联部的有关领导进行了视频连线。若不是受疫情影响，我们也许能开展更多更加密切的交流与合作。布基纳法索争取进步人民运动党还拥有一所政治培训学院，也常邀请中国共产党的朋友过来讲课，帮助我们加强自身能力建设，至今已有上千名学员从中受益。在当下，发展对华关系、巩固两党关系已经成为我们的共识，希望我们能够一直保持前进的动力，为推动布中关系发展做出贡献。

（作者：布基纳法索争取进步人民运动党主席西蒙·孔波雷，整理：人民日报记者 李滢嫣）

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved