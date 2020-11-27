布基纳法索顺应历史潮流在2018年5月26日与中华人民共和国复交。7个月后，我便率领争取进步人民运动党（MPP）高级代表团访华，并同中国共产党的代表举行会见。自此，两党决定共同努力，不断加强布中友好合作。

通过同中国共产党交往，我们逐渐意识到，中国的伟大正来自于中共的领导。中国共产党是一个令全世界无数国家感到钦佩和肃然起敬的政党。作为一个年轻政党，我们必须学习中国共产党在经济社会治理、国防安全等方面积累的丰富经验。此外，我们也认识到，中国科学的发展模式是它能够在减贫领域取得重要成就的原因。我们应该努力学习中国这些方面的经验，为布国实现可持续、和谐和包容性的发展注入动力。我希望布国能早日拥有像中国一样的国家治理能力，并且相信如果我们的子孙后代不懈努力，有朝一日也能彻底摆脱贫困、走向富强。

中国的发展为世界带来了进步。中国提出的“一带一路”倡议给非洲的发展带来了广阔的机遇。共建“一带一路”的倡议受到世界上一百多个国家的积极响应，其中包括许多非洲国家已经在基础设施、就业、民生等领域中受益。对于大部分非洲国家来说，当前不仅需要改善交通基础设施、提升就业质量，还须努力在国际社会中抬起头来。而加入“一带一路”倡议正是实现各国目标的一个机遇。如何开发这个机遇要由每个国家自己把握。

争取进步人民运动党常和中国共产党交流发展经验。比如，去年，我们就邀请中联部副部长郭业洲率团访布。通过访问，双方进一步增进了了解。可以说，布中两党在彼此关心的问题上始终保持密切配合、相互照应。今年，中国共产党与布基纳法索争取进步人民运动党举行线上视频研修班。我十分荣幸地参加了这次研修班的开幕式，并同中联部的有关领导进行了视频连线。若不是受疫情影响，我们也许能开展更多更加密切的交流与合作。布基纳法索争取进步人民运动党还拥有一所政治培训学院，也常邀请中国共产党的朋友过来讲课，帮助我们加强自身能力建设，至今已有上千名学员从中受益。在当下，发展对华关系、巩固两党关系已经成为我们的共识，希望我们能够一直保持前进的动力，为推动布中关系发展做出贡献。

（作者：布基纳法索争取进步人民运动党主席西蒙·孔波雷，整理：人民日报记者 李滢嫣）

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