缅中减贫合作大有可为（国际论坛）

中国各项精准扶贫政策确保巩固脱贫攻坚成果，确保全面小康路上一个都不能少，这种信念和行动令人钦佩

抗击新冠肺炎疫情期间，缅中两国人民患难与共、守望相助。缅甸派专机向中国运送抗疫物资，并克服困难提供200吨大米援助。中国派医疗专家组赴缅甸，同时提供抗击疫情所需资金、技术、物资等多方面的援助。值得一提的是，在中国扶贫基金会缅甸办公室指导下，中缅胞波友谊团队与缅甸志愿组织“我们爱仰光”共同执行“微笑儿童”粮食包捐赠活动，向在仰光市的许多学校和学生等捐赠粮食。

中国是缅甸的好邻居，缅中同饮一江水，胞波情谊深厚。“远亲不如近邻”。过去5年间，我两次对中国进行友好访问，参观位于北京的中国扶贫基金会，与时任基金会负责人进行了深入交流。我感到，中国减贫经验对缅甸具有重要借鉴价值。

中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，推动减贫事业不断取得新进步。“在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众。”习近平主席的话语给我留下深刻印象。中国各项精准扶贫政策确保巩固脱贫攻坚成果，确保全面小康路上一个都不能少，这种信念和行动令人钦佩。改革开放40多年来，中国8亿多人口摆脱贫困，占同期全球减贫人口总数的70%以上。中共十八大以来，中国连续7年每年减贫1000万人以上。2020年是中国脱贫攻坚决战决胜之年。我相信，中国一定能够如期实现脱贫攻坚目标。

缅甸的贫困地区大部分在乡村，乡村的贫困率为30.2%，远比城市11.3%的贫困率高。为降低乡村贫困率，缅甸于2007年启动乡村脱贫计划，截至目前已有超过3600万农村人口享受到了实惠。我深知，要实现全面脱贫，缅甸一定要推动经济发展，并建立科学的、广泛的社会服务和保障体系。缅甸愿积极参与共建“一带一路”，全面推进缅中经济走廊建设，推动减贫事业迈上新台阶。

缅中减贫合作大有可为，胞波情谊将不断延续。双方合作的空间宽广，让我们携手创造繁荣富强的美好未来。

（作者为缅甸全国民主联盟（民盟）中央委员会委员、民盟党报《民主浪潮》主编）

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 03 版）

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