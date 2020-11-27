世卫组织：全球累计新冠确诊病例超6000万例

新华社日内瓦11月26日电（记者刘曲）世界卫生组织26日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超过6000万例，达到60074174例。

数据显示，截至欧洲中部时间26日18时38分（北京时间27日1时38分），全球确诊病例较前一日增加577198例，达到60074174例；死亡病例增加11263例，达到1416292例。

美国、印度、巴西的累计确诊病例数位列全球前三。美国累计确诊12441925例，累计死亡257825例；印度累计确诊9266705例，累计死亡135223例；巴西累计确诊6118708例，累计死亡170115例。

累计确诊病例较多的国家还有俄罗斯、法国、西班牙、英国、意大利、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、德国等。

全球每日新增新冠确诊病例数自10月份以来屡创新高。11月9日全球累计确诊病例超过5000万例，从5000万例到6000万例用时17天。

世卫组织此前表示对美洲和欧洲一些国家近期病例激增“非常担心”。世卫组织总干事谭德塞16日警告说，任由病毒不受控制传播的国家“无异于在玩火”，这会导致更多不必要的死亡和痛苦。

谭德塞23日表示，近期全球范围内多款新冠候选疫苗临床试验取得新进展，通过结合使用疫苗和其他经过测试证明有效的公共卫生措施来结束这场疫情，“现在有了真正的希望”。

截至11月12日，各国已向世卫组织报告的在研候选新冠疫苗超过200种，其中48种处于临床试验阶段。多款候选疫苗已取得令人鼓舞的初步试验结果。

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