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“谱写合作发展的新篇章”

——中国同斯里兰卡稳步推进共建一带一路项目

本报记者 苑基荣 胡博峰

2020年11月27日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　图为不久前拍摄的科伦坡港口城中央园林区。
　　新华社发

　　近日，斯里兰卡中部高速公路项目、康提供水项目、卡鲁干戈至莫勒格哈坎达连接渠道工程、科伦坡供水管网改造、科伦坡港口城等中企在斯里兰卡承建的项目全面复工复产，助力当地经济恢复发展。

　　“保障项目按计划推进”

　　康提是斯里兰卡中部著名的旅游城市。康提北部6个行政区域长期缺水，用上清洁水是当地民众多年愿望。近日，由中国水电承建的康提供水项目管道铺设施工正式启动。该项目施工范围覆盖约318平方公里，完工后可满足47万人日常用水，是斯里兰卡目前在建的最大市政供水项目，由中国进出口银行提供融资。

　　康提供水项目主管米达瓦特表示，在双方共同努力下，项目严格执行防疫措施，复工复产加速推进。米达瓦特说：“感谢中方给予的重要支持，特别是中方员工坚守岗位，克服困难，保障项目按计划推进。”

　　在中国中冶承建的斯里兰卡中部高速公路第一标段项目现场，一条宽阔的路基在椰林掩映中向远方延伸。该项目全长36.59公里，连接首都科伦坡与康提，建成后将实现与机场高速公路、科伦坡外环高速公路、南部高速公路的互联互通。项目建设为当地创造约1500个就业岗位。通车后，还将进一步带动周边经济发展。

　　斯里兰卡《每日镜报》日前报道说，在中国企业修建的中部高速公路完工后，从康提到科伦坡的路程将缩短到两个小时以内。

　　“未来之城正冉冉升起”

　　科伦坡港口城项目是中斯“一带一路”建设的标志性项目之一。该项目于2014年正式开工，如今港口城初具雏形，部分项目已完成建设并投入运营。

　　走进项目工地，机器轰鸣，来往的工程车辆川流不息。据中国交建港口城项目公司总经理江厚亮介绍，目前，项目正在全面推进一期市政、绿化建设、招商引资、二级开发和城市运营管理等工作。科伦坡国际金融中心大厦、会展中心等项目也将陆续开工。当地知名主持人印地瓦里·阿姆娃塔参观港口城项目后感叹：“这座未来之城正冉冉升起，将为科伦坡带来翻天覆地的变化！”

　　据介绍，项目现场目前已有530名工人复工，返岗员工均需进行隔离和两次核酸检测。项目部不远处，就是蓝色集装箱搭建起来的“方舱缓冲区”。当地工人卡逊说：“港口城采取的严格防疫措施，让我们生产很安心。”

　　港口城加快推进复工复产，对促进斯里兰卡经济复苏具有重要意义。港口城项目公司战略与商业开发部负责人图尔西·阿鲁维哈勒说，港口城未来不仅将吸引国际企业落户科伦坡，也将成为助力斯里兰卡企业走向全球的平台。斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨表示：科伦坡港口城是一个具有里程碑意义的项目，将会成为斯未来发展的发动机。“它将惠及我们这一代人，更将造福子孙后代。”

　　“带来前所未有的发展机遇”

　　从汉班托塔港到科伦坡港口城，从斯里兰卡南部铁路到当地最高建筑莲花电视塔，从大型供水项目到国家医院门诊大楼，中斯共建“一带一路”结出累累硕果，惠及当地经济发展及民生改善。

　　斯里兰卡金融和国有企业改革国务部长卡布拉尔表示：“斯中两国守望相助、共抗疫情，谱写合作发展的新篇章。”斯里兰卡候任驻华大使帕里塔日前撰文表示：“共建‘一带一路’带来前所未有的发展机遇。”他认为，共建“一带一路”与斯里兰卡“繁荣与辉煌愿景”战略对接，将推动斯里兰卡未来实现更好发展。

　　斯里兰卡探路者基金会执行主任卢克斯曼表示，面对疫情挑战，斯中双方加强合作，共同抗疫，携手推进高质量共建“一带一路”，为后疫情时代经济社会长远发展夯实基础。

　　斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨日前表示，斯方愿在农业、科技、教育、投资等关系民生的重点领域加强对华合作，推动以科伦坡港口城、汉班托塔港综合开发为标志的两国共建“一带一路”合作项目取得更多实质成果。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月27日 03 版）

(责编：岳弘彬)
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