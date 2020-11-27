坚定支持多边主义 抵制歧视和污名化做法

本报北京11月26日电 （记者郑海鸥）2020年“一带一路”记者组织论坛26日通过网络视频方式在京召开。论坛发布了《“一带一路”记者组织合作平台共同宣言（2020）》，号召各成员单位弘扬丝路精神，引领媒体机构和新闻从业人员密切沟通、团结合作，坚守职业精神，传播放大客观、理性、科学的声音，共同抵制歧视、污名化做法，坚定支持多边主义，不断完善“一带一路”记者组织合作机制，促进成员组织共同发展。

论坛上，来自60多个国家和地区的120余位记者组织负责人围绕“团结合作、命运与共——后疫情时代的新闻交流”主题进行交流。

中宣部副部长、中国国务院新闻办公室主任徐麟表示，在与疫情的伟大斗争中，“一带一路”记者组织合作平台汇聚各国新闻界团结抗疫的信心和力量，成为各国记者组织团结合作的桥梁。希望各国记者组织继续秉持共商共建共享的原则，共同推进平台机制化建设，深化交流沟通，推进务实合作，增进理解互信，用更多的好报道、好故事，传递经济复苏发展的信心，坚定各国人民奋力前行的力量。

“一带一路”记者组织合作平台主席团首任轮值主席单位负责人、阿根廷布宜诺斯艾利斯记联主席莉迪亚·法卡莱表示，一年来，“一带一路”记者组织合作平台在组织成员单位共同抗击疫情、传播真实信息、抵制谣言抹黑等方面发挥了积极作用，展示出合作平台强大的凝聚力，也展现出未来发展的巨大潜力；应该珍惜已经取得的成果和经验，继续携手努力，推动平台实现新的发展，不断巩固与各国各地区新闻界的团结、友谊和合作。

印尼记协、俄罗斯记联、拉美记联、巴基斯坦记协、拉脱维亚记联和孟加拉国媒体观察组织等记者组织负责人认为，面对新冠肺炎疫情的反复，平台成员加强信息沟通、相互支持援助，坚守职业精神、传播理性声音，生动诠释了丝路精神和“人类命运共同体”理念；今后，主席团和各成员单位将继续推动和加强后疫情时代新闻交流合作，促进更多务实合作项目落地实施。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 03 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)