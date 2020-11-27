韩国总统文在寅会见王毅

本报首尔11月26日电 （记者马菲）当地时间11月26日，韩国总统文在寅在首尔会见对韩国进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达了习近平主席致文在寅总统的口信。王毅表示，在两国元首战略引领下，中韩关系克服困难，排除干扰，呈现蓬勃发展势头。两国率先建立双边联防联控机制，率先有效控制住疫情，率先建立“快捷通道”，为世界各国团结抗疫提供了有益经验，树立了合作样板。王毅说，中方愿与韩方继续深化常态化疫情防控合作，推进“一带一路”倡议与韩方国家发展战略对接，提升双边自贸水平，加强科技创新合作，助力两国经济社会复苏发展。中方愿同韩方一道，加快推进中日韩自贸协定谈判进程，朝着建立亚太自贸区的方向努力。

文在寅感谢习近平主席重要口信，请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。文在寅表示，韩中两国在共同抗疫的同时保持必要人员往来，积极开展复工复产合作，展示了两国关系的牢固纽带，为国际社会团结抗疫树立了典范。韩方期待与中方深化广泛领域合作，以韩中建交30周年为契机，推动韩中关系在未来30年取得更大发展。

双方就朝鲜半岛局势交换了意见。文在寅高度评价中国在半岛和平进程中发挥的积极作用，表示韩方愿与中方共同努力，实现半岛长治久安。王毅表示，不管形势如何变化，都要坚持对话解决半岛问题的方向不动摇，坚持通过分阶段、同步走建立半岛和平机制、实现半岛无核化的目标不动摇，坚持防止半岛生战生乱的决心不动摇。中方愿同包括韩方在内的各方共同努力并为此发挥建设性作用。

同日，王毅还同韩国外长康京和举行了会谈。双方就推进双边关系、深化地区合作达成10点共识。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 03 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)