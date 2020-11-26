中瑞签署建筑节能领域谅解备忘录

11月24日，瑞士驻华大使罗志谊（左三）与住建部副部长倪虹（右二）签署关于在建筑节能领域发展合作的谅解备忘录。

人民网北京11月26日电（记者李琰）记者从瑞士驻华大使馆获悉：瑞士联邦外交部与中国住房和城乡建设部24日在京签订《瑞士联邦外交部与中华人民共和国住房和城乡建设部关于在建筑节能领域发展合作的谅解备忘录》。 瑞士驻华大使罗志谊（Bernardino Regazzoni）当天会见中国住房和城乡建设部副部长倪虹，双方共同在谅解备忘录上签字。

在此备忘录框架下，瑞士联邦外交部执行机构——瑞士发展合作署（Swiss Agency for Development and Cooperation SDC）将与住房和城乡建设部相关部门在节能建筑及零排放建筑领域加强项目合作与技术交流。

罗志谊表示：“今年适逢瑞士和中国建交70周年，在此之际签订该备忘录将给两国在可持续发展领域的合作带来诸多机遇。”

瑞士和中国都签署了《巴黎协定》，并共同致力于降低温室气体排放以减缓由此带来的气候变化。2019年瑞士联邦委员会宣布在2050年实现碳净零排放，中国近期也提出争取2060年前实现碳中和。

据国际能源署与联合国环境规划署2019年报告，建筑业占全球能源总消耗量的36%，是全球能源消耗和生产过程中二氧化碳排放的近40%。在签字仪式上，中瑞双方就建筑节能对实现可持续发展目标的重要性达成共识。

倪虹表示：“实现建筑节能不仅将造福于中国人民，也对世界其他地区和国家人民有重大意义。瑞士在科技创新方面有很多优势，我们很高兴在建筑节能领域与瑞士展开合作。”

中国拥有全球最大的房地产市场。多年来，中国一直致力于推动建筑节能及绿色建筑。2019年9月1日，中国正式实施《近零能耗建筑技术标准》，推动建筑节能事业进入新阶段。

瑞士建筑节能技术领先全球，并在建筑能效方面出台了一系列政策和标准，如迷你能源标准（Minergie）。该标准指定了超前的建筑能效指标，并最大限度地利用建筑自身产生的可再生能源，同时强调建筑的健康舒适性，在瑞士及周边国家获得广泛的市场认同。

此次建筑节能领域发展合作谅解备忘录的签署，将有效推动两国在节能建筑技术方面的交流，共同推广零能耗、零排放建筑标准与示范项目，并在相关领域的国际活动中开展协调与合作。

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