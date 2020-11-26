泰国中医合法化20周年庆祝大会在曼谷举行

人民网曼谷11月26日电（记者孙广勇）泰国中医合法化20周年庆祝大会26日在曼谷举行。中国驻泰国大使馆临时代办杨欣、泰国前副总理功·塔帕朗西、泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空等出席了大会。

杨欣在致辞时表示，20年前的7月1日，在中泰建交25周年之际，泰国政府远见卓识，正式宣布中医合法化，使泰国成为中国以外第一个实现中医全面合法化的国家。2015年，中医开办诊所法令在泰国开始正式实施。这两件大事不但说明了泰国政府和人民对于中国传统医学的认可和信赖，也有力地推动了中泰两国在中医药领域交流与合作。

阿空表示，中医学作为一门传统医学，博大精深。在泰国中医合法化20年间，泰国中医师可以安心救治病患，治疗了许多疑难杂症，传出很好的疗效口碑，得到泰国人民和国际友人的称赞和信任。

大会举行了颁奖仪式，以表彰为泰国中医合法化、中医慈善公益、中医抗疫援助行动等作出突出贡献的个人和机构。此外，大会还举办泰国中医学术交流发展论坛，来自泰国相关高校的学者与泰国中医师代表就20年来泰国中医发展与未来前景、癌症的中医疗法、中药材的质量控制等问题进行演讲和交流。

经过20年来的发展，泰国现已有9所大学开设中医专业，毕业生累计达千余人；中医药及诊所800余家，累计超过1500位中医师取得在泰国的执业资格，各类中医院、诊所年平均接诊40余万人次，获泰方准入的中药已达千余种。此外，中国中医药管理局支持在泰建设了2所中医药海外中心。

此次庆祝大会由泰国卫生部医疗与健康辅助厅、泰国卫生部中医执业管理委员会、泰国中医师总会联合主办。

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