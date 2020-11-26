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王毅国务委员兼外长同韩国外长康京和会谈达成10项共识

2020年11月26日19:54  来源：新华网
 

新华社首尔11月26日电（记者陆睿 耿学鹏）11月26日上午，王毅国务委员兼外长同康京和外长的会谈取得丰富成果。双方一致同意，遵循两国领导人战略引领，加强沟通交往，增进友好互信，深化务实合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。双方商定：

一、继续加强抗疫合作，强化联防联控，完善并逐步扩大“快捷通道”适用范围。推动构建东北亚卫生抗疫合作机制。

二、成立“中韩关系未来发展委员会”，以2022年中韩建交30周年为契机，规划未来30年中韩关系发展蓝图。

三、启动中韩外交安全“2+2”对话，启动海洋事务对话，举办新一轮中韩外交部门高级别战略对话，增进外交安全互信，促进海洋事务合作。

四、启动2021年和2022年“中韩文化交流年”活动安排，筹备纪念中韩建交30周年。

五、加快“一带一路”倡议和韩方国家发展战略对接，推动第三方市场合作，加强新兴产业等重点领域合作，深化两国高质量融合发展。

六、尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议，早日出台《中韩经贸合作联合规划》（2021－2025），为双方经贸合作创造更好条件。

七、相互支持举办北京冬奥会和江原道冬青奥会。在疫情得到有效控制后，进一步活跃人文交流。

八、继续共同致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程。中方坚定支持南北双方改善发展关系，推进和解合作。

九、中方支持韩方举办第九次中日韩领导人会议。双方将同日方一道，积极推进中日韩自贸协定谈判进程。

十、共同推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效，维护多边主义和自由贸易，推动建设开放型世界经济，携手应对气候变化等全球性挑战。

(责编：杨光宇)
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