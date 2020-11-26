王毅同韩国外长康京和举行会谈

新华社首尔11月26日电（记者陆睿 耿学鹏）当地时间11月26日，对韩国进行正式访问的国务委员兼外长王毅在首尔同韩国外长康京和举行会谈。

王毅表示，在新冠肺炎疫情尚未平息背景下，此次应邀访韩，是以实际行动表明中方对中韩关系的高度重视以及对韩方战胜疫情的充分信心。疫情没有打倒中韩两国人民，中韩关系经受住了疫情考验，展现出强大的韧性和活力。作为战略合作伙伴，中韩应当携手努力，遵循两国元首战略引领，增进友好互信，深化各领域合作，维护地区和平稳定，推动区域一体化进程，积极参与全球治理体系改革，为促进地区和世界和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

王毅说，双方要进一步加强抗疫合作，强化远端防控举措，巩固防疫合作成果，完善并逐步扩大“快捷通道”适用范围。双方要保持各层级交往，深化务实合作，加快推进“一带一路”倡议同韩方国家发展战略对接，尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议，加快出台《中韩经贸合作联合规划》（2021－2025），加强高新技术和新兴产业合作。促进人文交流，启动2021年和2022年“中韩文化交流年”活动安排，筹备2022年两国建交30周年纪念活动，相互支持对方办好北京冬奥会和江原道冬青奥会。双方还要加强多边协调合作，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽快生效，加快中日韩自贸区建设，打造RCEP+高水平自贸协定。共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，深化在联合国等多边框架内沟通协调，维护多边主义和以国际法为基础的国际秩序。希望韩方妥善处理中韩间敏感问题，维护两国互信与合作基础。

康京和表示，近年来，韩中战略合作伙伴关系保持积极发展势头，两国共同抗击疫情，为国际社会树立了典范。韩方愿以两国元首共识为指引，以两国建交30周年为契机，不断丰富两国关系内涵，制定长远发展规划，推动韩中战略合作伙伴关系深入发展。韩方愿同中方深化双边和多边抗疫合作，密切政府、议会、地方等各层级交往，支持中国举办北京冬奥会，增进两国国民友好感情。积极推进“新南方、新北方”政策同“一带一路”倡议对接，尽快制定《中韩经贸合作联合规划》（2021－2025），早日达成高水平的韩中日自贸协定。韩方愿积极研究中方提出的《全球数据安全倡议》，期待与中方就应对气候变化、维护多边主义和自由贸易等问题加强沟通协调。

双方商定成立“中韩关系未来发展委员会”，共同谋划两国关系长远发展蓝图；启动2021年、2022年“中韩文化交流年”活动；推动构建东北亚卫生抗疫合作机制；继续共同致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

(责编：杨光宇)