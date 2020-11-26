外交部：东盟是中国周边外交的优先方向

人民网北京11月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

一、国务院总理李克强将于11月30日在北京应邀出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议。

此次会议由印度主办，将以视频方式举行。

二、经中俄双方商定，国务院总理李克强将于12月2日同俄罗斯联邦政府总理米舒斯京以视频形式举行中俄总理第二十五次定期会晤。

三、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将出席11月27日举行的第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式等活动。

总台央视记者：外交部今天发布了习近平主席将在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上发表视频致辞、杨洁篪主任将出席开幕式的消息。我们注意到，这是中国国家主席首次在上述活动上发表致辞。请问中方对此次博览会和峰会有何期待？

赵立坚：东盟是中国周边外交的优先方向。近年来，中国—东盟各领域合作持续深化，双方关系不断加强。新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟国家同舟共济、共克时艰，携手抗击疫情，积极推动经济复苏。

在疫情特殊背景下，中国如期举办中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会，习近平主席将发表视频致辞，这充分体现了中方坚持更高水平对外开放、持续推进中国—东盟经贸合作的坚定决心。

今年是中国—东盟自贸区全面建成十周年。十年来，中国—东盟贸易额实现翻倍，从2010年的2928亿美元增长到2019年的6415亿美元。今年前三季度，双方贸易额达4818亿美元，同比增长5%，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。双方经贸合作有力促进了彼此发展繁荣，堪称中国—东盟经贸关系的“黄金十年”。

前不久召开的中共十九届五中全会审议通过了关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在此过程中，中国将坚定不移深化改革开放，构建新发展格局，东盟等周边国家将首先从中受益。中国愿通过举办本届盛会，进一步深化同东盟经贸合作，推动双方关系再升级，区域经济一体化水平再突破，向另一个黄金十年再出发。

韩联社记者：据报道，中韩两国外长今天举行了会谈，中方能否介绍有关情况？

赵立坚：目前，王毅国务委员兼外长正在韩国访问。中方刚刚发布了王毅国务委员兼外长同康京和外长会谈的消息稿。我可以简要介绍一下有关情况。两国外长会谈取得了丰富成果，可以概括为十项共识：

一、继续加强抗疫合作，强化联防联控，完善并逐步扩大“快捷通道”适用范围。推动构建东北亚卫生抗疫合作机制。

二、成立“中韩关系未来发展委员会”，以2022年中韩建交30周年为契机，规划未来30年中韩关系发展蓝图。

三、启动中韩外交安全“2+2”对话，启动海洋事务对话，举办新一轮中韩外交部门高级别战略对话，增进外交安全互信，促进海洋事务合作。

四、启动2021年和2022年“中韩文化交流年”活动安排，筹备纪念中韩建交30周年。

五、加快“一带一路”倡议和韩方国家发展战略对接，推动第三方市场合作，加强新兴产业等重点领域合作，深化两国高质量融合发展。

六、尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议，早日出台《中韩经贸合作联合规划》（2021-2025），为双方经贸合作创造更好条件。

七、相互支持举办北京冬奥会和江原道冬青奥会。在疫情得到有效控制后，进一步活跃人文交流。

八、继续共同致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程。中方坚定支持南北双方改善发展关系，推进和解合作。

九、中方支持韩方举办第九次中日韩领导人会议。双方将同日方一道，积极推进中日韩自贸协定谈判进程。

十、共同推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效，维护多边主义和自由贸易，推动建设开放型世界经济，携手应对气候变化等全球性挑战。

两国外长一致同意，遵循两国领导人战略引领，加强沟通交往，增进友好互信，深化务实合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

《中国日报》记者：中方如何看待上海合作组织发展？对本次总理会议有何期待？

赵立坚：上合组织成立19年来，始终保持健康稳定发展势头，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路。在全球大灾疫和百年大变局叠加交织、国际和地区形势复杂深刻演变的背景下，上合组织在维护地区安全稳定、促进各国发展繁荣方面肩负着更加重要的使命。不久前，上合组织视频峰会取得了丰硕成果，与会各国领导人为本组织下阶段发展擘画了蓝图，指明了方向。

即将举行的总理会议是今年上合组织框架内的重要活动。会议期间，李克强总理将同与会各国领导人就疫情背景下深化上合组织合作充分沟通交流，凝聚更多合作共识，制定更多切实举措，推动共建“一带一路”合作与各国发展战略和区域合作倡议深入对接，提升经贸、投资、产能、互联互通、人文等领域的合作水平，助力各国经济复苏和民生改善，促进上合组织更快更好向前发展。

新华社记者：你刚才发布了李克强总理将同俄罗斯总理米舒斯京举行中俄总理第二十五次定期会晤的消息。中方对此次会晤有何期待？

赵立坚：自新冠肺炎疫情发生以来，中俄两国守望相助、携手抗疫，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系增添新内涵。双方克服疫情影响，推动各领域合作稳步发展。今年前10个月，双边贸易额达880亿美元，降幅逐步收窄，农业、能源、跨境电商等领域逆势增长，科技创新年顺利启动，中俄合作积极面持续积累。

中俄总理定期会晤是统筹规划和指导推动双方务实合作和人文交流的重要平台，已连续举行24次。即将召开的中俄总理第二十五次定期会晤是在疫情全球蔓延、世界经济陷入衰退的特殊时期举行的中俄重要高层交往活动，对双方统筹推进疫情防控和各领域合作具有重要意义，将为中俄关系和两国共同发展振兴注入更强劲动力，为全球战胜疫情、恢复经济增长贡献中俄智慧和力量。

《北京青年报》记者：中非环境合作中心近日在北京启动，你能否进一步介绍相关情况？中方如何评价中非环境领域合作的进展和前景？

赵立坚：关于中非环境合作中心启动，我们已经发布了消息。我想强调的是，中心的启动是2018年中非合作论坛北京峰会成果落实的又一重要进展，将为中非双方加强环境政策交流对话、推动环境产业与技术信息交流合作、开展环境问题联合研究搭建新的平台。中方期待中心发挥平台优势，提升双方交流和合作水平，为构建中非命运共同体注入新能量。

地球是人类唯一的家园。中非人民对优美环境和美好生活有着共同向往。中非合作论坛成立20年来，中非双方一直在论坛框架内深化环境保护、应对气候变化和绿色发展等合作，历届论坛会议均出台相关领域合作规划和行动举措。2018年中非合作论坛北京峰会决定实施包括绿色发展在内的“八大行动”。两年多来，中非双方合作实施了一批绿色环保、防灾减灾和清洁能源合作项目，峰会成果落实取得积极成效。

中非在生态环境保护和绿色发展领域合作潜力巨大，前景广阔。中方愿继续同非洲一道，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，共同保护青山绿水和万物生灵，让中国和非洲都成为人与自然和谐相处的美好家园。

路透社记者：美国伊朗事务特别代表艾布拉姆斯周三称，美国以支持伊朗导弹项目为由，将对包括中国公司在内的4个实体实施制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已就此事向美方提出严正交涉。中方一贯坚决反对美国对其他国家实施单边制裁和“长臂管辖”，我们敦促美方立即纠正错误做法，撤销这些非法的制裁。中方将继续致力于维护国际防扩散体系，严格履行防扩散国际义务，同时也将坚定维护自身的合法权益。

《南华早报》记者：25日，习近平主席致电拜登，祝贺他当选美国总统。请问中方是否同拜登团队有接触？或者是否有计划在近期跟拜登团队建立接触沟通渠道，并就中美关系发展进行协商？

赵立坚：保持中美关系的健康稳定发展符合中美两国人民的根本利益，也是美国国内有识之士和国际社会的普遍期待。中方愿同美方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，加强沟通，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。

韩国联合有线新闻台记者：请问习近平主席近期是否有可能访问韩国？

赵立坚：元首外交作为高层交往的最重要形式，对双边关系发展的作用不可替代。中韩双方一直就包括高层往来在内的各领域交往合作保持着密切沟通。

路透社记者：据报道，印度收紧了对来自中国的电子产品的质量许可，导致苹果新款手机的清关放缓，并影响了小米手机等其他产品进入印度市场。业内人士称这与近期中印关系紧张有关，中方对此有何评论？

赵立坚：我昨天已经就印方有关做法表明了中方立场。

印方有关做法明显违背市场原则和世贸组织规则，严重损害中国企业合法权益，也不利于印度国内投资和印度有关产业的发展。中印经贸合作的本质是互利共赢。我们一直敦促印方立即纠正有关歧视性做法，避免给双方合作造成更大的伤害。印方应向包括中国企业在内的所有外国企业提供一个非歧视性的、公平的竞争环境。

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