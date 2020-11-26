全球疫情简报：美机构称全球确诊病例已超6000万 美国近120万儿童感染

新华社北京11月26日电 25日全球疫情简报：美机构称全球确诊病例已超6000万 美国近120万儿童感染
全球数据
世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日19时03分（北京时间26日2时03分），全球新冠确诊病例较前一日增加527326例，达59481313例；死亡病例增加9989例，达1404542例。
美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时27分，全球确诊病例达60207001例，死亡病例为1417906例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达12742743例，死亡病例为261874例。
新闻事件
约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至美国东部时间25日12时27分（北京时间26日1时27分），全球累计新冠确诊病例超过6000万例。
美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的一份最新报告显示，新冠疫情暴发至今，美国已有近120万名儿童确诊感染新冠病毒。近期，美国儿童感染病例快速增加，一周内新增超14万例。
据俄罗斯防疫指挥部25日消息，过去24小时俄新增确诊病例23675例，累计确诊2162503例；新增死亡病例507例，创疫情暴发以来新高，累计死亡37538例；累计治愈1660419例。
保加利亚卫生部长科斯塔丁·安格洛夫25日宣布，保加利亚部长会议当天通过决议，从27日晚起实施新一轮全国封闭措施，封闭措施将持续到12月21日。
蒙古国卫生部25日通报说，过去24小时全国新增确诊病例27例，累计确诊病例增至699例，其中本土病例272例；累计治愈病例342例；无死亡病例。
摩尔多瓦卫生部25日发布的新冠疫情最新统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1570例，累计确诊达101203例；新增死亡病例21例，累计死亡2209例。