人民网>>国际

全球疫情简报：美机构称全球确诊病例已超6000万 美国近120万儿童感染

2020年11月26日13:45  来源：新华网
 
原标题：全球疫情简报：美机构称全球确诊病例已超6000万 美国近120万儿童感染

　　新华社北京11月26日电 25日全球疫情简报：美机构称全球确诊病例已超6000万 美国近120万儿童感染

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日19时03分（北京时间26日2时03分），全球新冠确诊病例较前一日增加527326例，达59481313例；死亡病例增加9989例，达1404542例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时27分，全球确诊病例达60207001例，死亡病例为1417906例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达12742743例，死亡病例为261874例。

　　新闻事件

　　约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至美国东部时间25日12时27分（北京时间26日1时27分），全球累计新冠确诊病例超过6000万例。

　　美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的一份最新报告显示，新冠疫情暴发至今，美国已有近120万名儿童确诊感染新冠病毒。近期，美国儿童感染病例快速增加，一周内新增超14万例。

　　据俄罗斯防疫指挥部25日消息，过去24小时俄新增确诊病例23675例，累计确诊2162503例；新增死亡病例507例，创疫情暴发以来新高，累计死亡37538例；累计治愈1660419例。

　　保加利亚卫生部长科斯塔丁·安格洛夫25日宣布，保加利亚部长会议当天通过决议，从27日晚起实施新一轮全国封闭措施，封闭措施将持续到12月21日。

　　蒙古国卫生部25日通报说，过去24小时全国新增确诊病例27例，累计确诊病例增至699例，其中本土病例272例；累计治愈病例342例；无死亡病例。

　　摩尔多瓦卫生部25日发布的新冠疫情最新统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1570例，累计确诊达101203例；新增死亡病例21例，累计死亡2209例。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved