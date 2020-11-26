原标题：特朗普赦免前总统国家安全事务助理弗林

新华社华盛顿11月25日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统特朗普25日宣布，赦免前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的全部罪名。

特朗普在社交媒体上说，弗林“已获得完全赦免”。特朗普同时祝弗林感恩节快乐。

民主党掌控的国会众议院情报委员会主席希夫和司法委员会主席纳德勒随后分别发声，批评特朗普滥用总统的赦免权力。

弗林是特朗普当选总统后任命的首个总统国家安全事务助理，也是美国司法部特别检察官罗伯特·米勒历时两年“通俄”调查的关键人物之一。在调查过程中，弗林两度承认对联邦调查局探员说谎，与米勒团队达成认罪协议。

2020年1月，弗林试图撤回认罪声明，声称检方诱骗他认罪；5月，美国司法部撤销对弗林的指控；8月，位于华盛顿的哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院裁定，负责审理此案的法官有权拒绝批准司法部的撤控动议。

特朗普曾多次声称弗林“无辜”，指责“通俄”调查是“政治迫害”，调查弗林旨在“试图推翻总统”。

弗林曾任美国国防情报局局长，以陆军中将军衔退役，是2016年总统选举中特朗普竞选团队核心成员之一，2017年2月因涉嫌在总统选举后的政权交接期间与俄罗斯外交人员秘密接触而被迫辞职，在任仅20余天，是美国历史上任职时间最短的总统国家安全事务助理。

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