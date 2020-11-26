新华社南宁11月24日电 题：数字经济为中国—东盟合作增添新动力

新华社记者何程、雷嘉兴、农冠斌

手拿项链细心展示、面对镜头谈笑自如……在中国（南宁）跨境电商综合试验区的Lazada跨境生态创新服务中心，一名越南籍主播在直播室用越南语推介着产品。

在这个服务中心的直播基地里，数十名来自东南亚的主播利用自身语言优势直播“带货”。这里的负责人丁国勋介绍，Lazada跨境生态创新服务中心由东南亚知名网上购物商城与中国企业合作建设，业务范围包括面向东盟市场的卖家孵化、电商直播、多语种客服、进出口贸易、海外仓储等。

“我们公司目前已扶持、孵化和服务超过400多家中小跨境卖家，培养了超过1000名跨境电商人才，吸引200多名东盟国家主播在线入驻。这几年跨境电商发展很快，我们依托广西多语种人才聚集的优势，正加速构建卖家孵化、跨境电商直播、多语种跨境电商培训等服务体系。”丁国勋说。

随着跨境电商的蓬勃发展，品类繁多的商品正在中国与东盟之间加速流通。记者在南宁邮局海关智慧监管中心看到，全自动系统设备正在对国际邮件、国际快件等进行快速分拣、查验，一批批商品在完成通关手续后发往世界各地。

南宁邮局海关有关负责人介绍，南宁邮局海关创新打造国际邮件、跨境电商、国际快件“三合一”集约式监管模式，大幅压缩流程环节，同时实施信用监管、分级管理，实现无缝监管、快速通关，总体出口通关时长从8小时以上压缩到1小时左右。

今年以来，中国（南宁）跨境电商综合试验区跨境电商发展迅猛。数据显示，截至10月31日，已完成跨境电商零售进出口业务3187.76万单，交易额16.27亿元，同比增长175%。

北京大学东盟国家研究中心主任翟崑说，互联网技术使各国之间的线上联系更加紧密，在线跨境购物、在线教育、远程医疗、协同办公等数字服务得到更广泛应用，全球消费者的消费模式随着数字经济发展不断推陈出新。

2020年是中国—东盟数字经济合作年，双方将进一步挖掘合作潜力。东盟秘书长林玉辉表示，预计到2025年，东盟的数字经济将从2015年占GDP的1.3%提高到8.5%。中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动本地区数字经济发展的珍贵伙伴。

为适应中国—东盟数字经济合作的旺盛需求，在南宁市江南区，集总部办公、数字创意、平台运营、大数据、物联网等为一体的中国—东盟数字贸易中心正加紧建设。据了解，中国—东盟数字贸易中心分两期建设。第一期（2019年—2021年）投资50亿元，实现入驻企业4000家以上，在东盟国家建成5个以上海外仓、展示交易中心；第二期（2022年—2025年）投资约200亿元，集聚超过1万家数字贸易市场主体，力争培育交易额超10亿元企业10家，培育交易额超1亿元企业100家。

中国—东盟商务与投资峰会秘书处秘书长李常官介绍，中国与东盟旺盛的数字经济合作需求，催生了一大批数字经济企业。近5年来，广西年均新增数字经济企业1500家左右，目前广西数字经济企业已超过1.1万家。“中国与东盟国家在数字经济领域互补性强、合作潜力巨大，数字经济合作将成为推动中国—东盟双边贸易增长的新动力。”

(责编：马昌)