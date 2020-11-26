多国敦促立即取消单边强制措施

人民网联合国11月25日电（记者李晓宏）当地时间11月25日，中国、尼日尔、俄罗斯、南非、圣文森特和格林纳丁斯常驻联合国代表团在纽约共同举办“立即结束单边强制措施”安理会阿里亚模式视频会议。多数国家对单边强制措施的消极影响表示严正关切，指出其严重破坏受影响国家的社会经济和民生发展，要求有关国家立即取消单边强制措施。

会议由中国常驻联合国代表张军主持，70多个国家与会。许多国家欢迎召开此次会议，赞赏中国等共同主办方为推动解除单边强制措施所作努力。

尼日尔、俄罗斯、南非、圣文森特和格林纳丁斯表示，此次会议为会员国就单边强制措施的负面影响交流看法提供平台。金融和贸易封锁等单边强制措施带来的消极影响不言而喻，受影响国家民众为此遭受不公和苦难，基本生活被严重影响。解除单边强制措施有助于帮助受影响国家更有力地抗击新冠肺炎疫情。不应该用单边强制措施惩罚一国民众，国际社会应立即采取行动。

联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员杜晗、古巴联合国协会主席奎尼翁、叙利亚红新月会秘书长埃尔克苏西、津巴布韦中部州立大学副教授姆希里皮利在会上通报了单边强制措施产生的严重影响。杜晗表示，单边强制措施阻塞受影响国家参与国际贸易的途径，民众无法正常购买食品、医疗等基本人道物资，甚至无法通过互联网等渠道获取有效信息，这与促进和保护人权背道而驰。特别是在新冠肺炎疫情期间，人民基本生存和发展权利受到严重威胁，妇女、儿童、难移民等脆弱群体深受其害。其他通报人结合亲身经历，指出平民是单边强制措施最大受害者。美国、欧盟等采取的单边强制措施阻碍民众获取医疗、教育、饮用水、基本生活服务等，对人道救援机构资金流动、物资采购和医疗条件造成严重影响，迟滞冲突后国家重建和经济发展进程，加剧民众贫困。受影响国家民众正常出入境活动也被严重限制。所有通报人都呼吁立即解除单边强制措施。

伊朗、叙利亚、津巴布韦、委内瑞拉、尼加拉瓜等受单边强制措施影响国家历数单边强制措施的负面影响，介绍其为抗击疫情带来的困难，强调单边强制措施严重破坏受影响国家的社会经济发展，阻碍人民福祉。单边强制措施损害了受制裁国家人民的生命权、健康权和体面生活的权利，导致有关国家无法及时获得基本医疗物资，妇女、儿童、残疾人等弱势群体深受其害。在疫情期间加大封锁和制裁严重损害有关国家购买重要医疗物资的能力，极大阻碍经济社会发展。呼吁国际社会立即采取有效行动，敦促有关国家立即取消单边强制措施。

张军在总结发言中表示，单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则及国际法。美国和其他一些国家实施单边强制措施的目的是打压当事国合法政府，甚至企图进行政权更迭。这种做法严重违背国际关系基本准则，对多边主义极其有害。单边强制措施妨碍脆弱国家的人道主义行动。资金流动、能源进口、药品准入等对人道主义工作至关重要，但因单边强制措施而面临重重困难。所谓的人道主义豁免并不起作用，尤其是在人道主义紧急情况下，人道主义工作者准入一再遭到拒绝和长期拖延。单边强制措施削弱了受影响国家的卫生能力和抗击新冠肺炎疫情的动员能力，危及全球团结和国际合作。任何负责任的国家都不应漠视这些事实。必须解除单边强制措施，确保所有会员国全面、有效、高效地应对疫情。

张军强调，国际社会应立即采取行动。联合国驻地协调员应在受影响国家进行评估并适时报告。联合国人道协调办公室应研究和记录单边强制措施的人道主义影响，并向安理会提交专门报告。安理会应密切关注单边强制措施对有关国家和民众的负面影响。联大应跟踪其决议落实进展。会员国要以具体行动响应秘书长和人权高专的呼吁。鼓励非政府组织、民间社会团体、人道主义工作者和媒体收集关于单边强制措施带来的挑战有关情况，并向世界公布，共同反对这种不公平行为。

单边强制措施通常指一个国家为迫使另一国家改变政策而采取的经济措施，如以禁运形式的贸易制裁、切断国家间的金融和投资流动等。单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反国际法，严重阻碍受影响国家的经济发展和卫生能力，在新冠肺炎疫情背景下，其消极影响进一步引发关注。联合国秘书长和人权高专都呼吁取消削弱各国应对新冠肺炎疫情能力的制裁，多国领导人在第75届联大一般性辩论中也都呼吁解除单边强制措施。10月5日，中国代表26个国家在联大三委一般性辩论中发言，强调应立即彻底取消单边强制措施。

阿里亚模式会议是安理会成员就共同关心的问题同联合国会员国及有关方面以灵活和非正式的方式进行交流沟通的机制。这次会议由中、俄等国家倡议召开，是安理会成员首次通过阿里亚模式讨论单边强制措施问题。

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