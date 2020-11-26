尼日利亚主流媒体刊发我驻尼使馆临时代办署名文章

人民网阿布贾11月25日电（记者姜宣）近日，尼日利亚《每日信报》、《领导者报》、《太阳报》、《新电讯报》、《先锋报》、《人民报》、《黎明报》等多家主流媒体先后刊发驻尼日利亚使馆临时代办赵勇题为《携手开启中非关系新篇章》署名文章。全文如下：

20年前，中国和非洲国家领导人相聚北京，召开中非合作论坛首届会议，共同开启了中非关系的新纪元。20年来，论坛顺应和平、发展、合作的时代潮流，成为引领对非合作的旗帜，践行多边主义的楷模，坚持互利共赢的典范。

论坛20年的合作成果实实在在，惠及中非人民。同20年前相比，中非贸易额去年达到2087亿美元，中国对非直接投资存量达到491亿美元，分别增长了20倍和100倍。中国在非洲修建的铁路和公路均超过6000公里，建设了近20个港口和80多个大型电力设施，给非洲的经济社会发展带来了显著变化。中国累计向非洲国家提供了大约12万个政府奖学金名额，在非洲46个国家合建了61所孔子学院和44家孔子课堂，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。中非合作既助力中华民族伟大复兴，也促进非洲的联合自强，充分证明发展中国家通过自主探索完全有能力闯出一条适合自身国情的振兴道路。

中非关系发展永不停步，中非合作论坛建设永不停歇。正如王毅国务委员兼外长在中非合作论坛成立20周年纪念招待会上就推动论坛在新时代继续引领中非关系创新发展提出的四点主张，我们要建设更加紧密的中非命运共同体，要建设中非卫生健康共同体，要建设中非发展共同体，要推动建设人类命运共同体。

世界局势进入百年未有变局，疫情推动国际秩序加快调整。新挑战需要新担当、新形势呼唤新作为。2020年是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。刚刚闭幕的中共十九届五中全会公报指出，中国已转向高质量发展阶段，将坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，到二〇三五年将基本实现社会主义现代化。全会公报20多次提到“改革”“开放”，表示要坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，建设更高水平开放型经济新体制，全面提高对外开放水平，推动共建“一带一路”高质量发展，开拓合作共赢新局面，对外发出了中国将坚持深化改革开放、实现互利共赢的明确信号。

我在尼日利亚工作的两年间有幸见证了尼政府和人民克服重重挑战，取得了巨大发展进步。在尼追求和平与繁荣的进程中，中国一直是尼可靠伙伴。中国是世界上最大的发展中国家，尼日利亚是非洲最大的发展中国家，中方高度重视发展对尼关系。过去20年来，中尼全方位、宽领域、高水平的合作走在中非合作前列。近年来，在两国领导人亲自关心和战略引领下，双方政治互信显著增强，互利合作成果丰硕，尼已成为中国在非洲的第一大工程承包市场、第一大出口市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的国。中尼人文交流空前活跃，2019年尼在华留学生人数达6800人，位居非洲第一。在抗击新冠肺炎疫情中，中尼团结合作、相互支持。

明年中尼将迎来建交50周年，新一届论坛会议也将在塞内加尔举办，中国愿与尼和其他非洲国家进一步加强合作，不断开创中尼、中非关系更加美好的未来。

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