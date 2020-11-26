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发挥媒体作用  促进民心相通

——2020澜沧江—湄公河合作媒体云峰会综述

本报记者 管克江 王 芳 杨 迅

2020年11月26日08:58  来源：人民网－人民日报
 

　　共饮一江水，命运紧相连。澜湄江水源远流长，澜湄合作泽物润心。

　　11月24日，2020澜沧江—湄公河合作媒体云峰会举行。来自中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等澜湄六国媒体的代表围绕“合作抗疫，振兴经济”主题，交流研讨，共话合作。云峰会会场——人民日报社新媒体大厦视频演播厅内大屏幕上，循环播放着展示澜湄六国共同抗疫主题的宣传片。现场和云端洋溢着互学互鉴的热情，传递着山水相连、人文相亲的真挚友谊。

　　命运与共，合作成果惠及各国人民

　　澜湄合作机制开放包容，4年多来数百项实质性合作落地生根，互利共赢的发展平台不断拓展。澜湄合作成为构建人类命运共同体的生动实践。

　　“澜湄合作为带动地区经济增长、改善民众生活水平、推动各国共同发展做出了许多努力，成果令人振奋。”缅甸宣传部部长佩敏发表视频致辞表示，澜湄各国地缘相近、人文相亲、命运与共，各方携手合作至关重要。加强澜湄国家之间的媒体合作，有利于增进相互理解与信任。

　　人民日报社社长、总编辑庹震在发言中表示，面对新形势，着眼后疫情时代，媒体在助力各国疫情防控、经济复苏和可持续发展方面，可以发挥独特而重要的作用。让我们秉持人类命运共同体理念，弘扬澜湄精神，共担媒体责任，汇聚各方力量，为促进澜湄国家合作共赢、民心相通，提供更加有力的舆论支持。

　　中联部副部长钱洪山表示，澜湄合作从快速拓展期进入全面发展期，机制建设、战略规划、资金支持、务实合作均取得了显著进展，中方愿同各方共同努力，推动澜湄合作不断深化拓展。

　　“澜湄机制起步虽晚，起点高，发展快，历史积淀厚，前景广阔。”外交部副部长罗照辉呼吁，各方应以泽被千秋的历史责任感，按照“3+5+X”合作框架，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体。

　　守望相助，携手抗疫共促经济复苏

　　当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。澜湄各国团结合作、守望相助，共同应对疫情大考，努力恢复地区经济活力，澜湄情谊在共同抗疫当中得到升华、传为佳话。与会代表一致表达了团结协作、共克时艰的坚定信心和坚强决心。

　　“中国以实际行动推动国际抗疫合作，彰显了构建人类命运共同体的深刻内涵。”老挝国家电台台长颇西·乔哈尼冯表示，中国政府向老挝等国援助急需的医疗物资，并派遣医疗专家组帮助救治患者，为提高地区国家疫情防控水平作出重要贡献。

　　在泰国泰中记者协会前会长差瓦看来，澜湄合作关乎地区人民福祉。中国积极推动共建“一带一路”、分享澜沧江水文信息、促进公共卫生合作等，展现出可贵的共享精神和大国担当，助力地区国家共抗疫情、重振经济活力。

　　今年以来，澜湄水资源机制性合作步入快车道、中老铁路全线隧道贯通，金边—西哈努克港高速公路等重要项目复工复产……澜湄合作，为地区合作注入新的“源头活水”，给各国人民带来了实实在在的利益。缅甸国家广播电视台台长耶乃介绍说，2020年澜湄合作专项基金投入到缅甸农业、教育、信息技术等领域的22个惠民项目，为缅甸经济可持续发展、不断改善民生提供了有力支持。

　　柬埔寨酸角树新闻网总经理兼总编辑隋·索皮认为，在当前国际形势下，澜湄合作的重要意义进一步凸显。期待各国媒体共同努力，凝聚抗疫共识，拓展合作成果，推动澜湄合作取得更多丰硕成果。

　　交流互鉴，同心协力讲好澜湄故事

　　共筑连心桥，共绘同心圆。从跨境联合采访到新闻资源共享，从人员互访交流到联合制作节目，近年来，澜湄国家媒体发挥各自作用，加强交流合作，共同讲述澜湄故事，弘扬澜湄文化，推进澜湄事业，奏响澜湄合作交响乐。

　　越南通讯社副社长黎国明认为，澜湄六国主流媒体迫切需要建立合作机制，共享信息，特别是针对那些需要验证、澄清的新闻，避免部分其他国际媒体的偏见、不全面的信息。越南之声广播电台时政新闻部国际新闻主管武蝴蝶建议，澜湄国家媒体共同策划组织重要报道和重要活动，让澜湄合作成果深入人心。

　　缅甸宣传部常务秘书苗敏貌希望，澜湄各国媒体共同努力，出谋划策，通过加强合作，有效推动“合作抗疫，振兴经济”的实施过程。

　　澜湄合作的美好未来，离不开澜湄媒体人的真诚牵手。本次峰会还举办了“锦绣澜湄”摄影大赛颁奖仪式、2020亚洲主流媒体网络研修班开班仪式和国际传播“丝路奖”视觉系统发布仪式。

　　云峰会由人民日报社副总编辑方江山主持。他在总结发言中表示，期待各国媒体秉持媒体责任和人类道义，坚定做澜湄合作的践行者和推动者，持续讲好同舟共济、携手抗疫、振兴经济的生动故事，传递强劲好声音，汇聚强大正能量，助力互利共赢、务实合作。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月26日 03 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)
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