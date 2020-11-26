尼日利亚学者：中非合作论坛是多边主义和互利共赢的典范

人民网阿布贾11月25日电（记者姜宣）尼日利亚阿布贾大学客座教授马霍23日在尼主流媒体《黎明报》发表题为《中非合作论坛20年成就评估》的评论文章，称赞中非合作论坛成立20年来取得了丰硕成果，论坛已成为中非开展集体对话的首要平台和务实合作的有效机制，不仅是多边主义和互利共赢的典范，也是南南合作的重要旗帜。

文章说，论坛是中国与非洲国家开展务实合作的重要平台，是倡导多边主义与国际合作的新架构，标志着西方主导下的维护大国利益的全球机制已发生转变。20年来，中国秉持正确义利观，致力于合作共赢、共同发展。特别是2018年以后，中国积极落实中非领导人共识和北京峰会成果，不断把非中务实合作水平推向新高。

文章说，论坛成果遍及非洲各国。中国在非建设的铁路公路分别超过6000公里，建设近20个港口和80多个大型电力设施，培训非洲各类人才超过20万人次，促进了非洲工业化进程。2019年，非中贸易额突破2000亿美元，中国连续11年成为非洲第一大贸易伙伴。中国对非直接投资存量达1100亿美元，3700多家中国企业在非洲各地投资兴业，为非洲经济持续增长提供了强劲动力。新冠肺炎疫情暴发后，中国高度重视非中抗疫合作，及时向非提供紧缺抗疫物资，加快建设非洲疾控中心，承诺所研发疫苗作为全球公共产品并率先惠及非洲国家。

文章说，尼日利亚是论坛的主要受益者。2019年尼中贸易额增长了26.3%，中国企业兴建的阿卡铁路、拉伊铁路、阿布贾轻轨、宗格鲁水电站、莱基深水港、奥贡广东自贸区、莱基自贸区等高质量工程和合作项目为尼工业化奠定基础，布哈里总统高度赞赏并感谢中国为尼改善基础设施所作贡献。实践证明，中国是可信赖的合作伙伴，非中关系建立在相互信任和谅解基础之上，实现了互利共赢。论坛向全世界传递了非中合作共赢的心声，为坚持走多边主义带来希望，相信非中合作的未来一定会更加光明。

(责编：高歌、刘洁妍)