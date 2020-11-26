原标题：感恩节前 美国多地排长队领“救济粮”

美国新冠疫情严峻，加剧低收入民众对温饱问题的担忧。美国媒体24日报道，随着感恩节临近，美国多个州申领“救济粮”的人数比往年大幅增加。

新泽西州梅多兰兹娱乐中心视频显示，民众排队等候数小时领取预包装食品，作为感恩节假期“大餐”。新泽西州东拉瑟福德一名面容憔悴的女性告诉美国有线电视新闻网（CNN），如果没有被称为“食品银行”的赈济机构，“我们不知道去哪儿才能获得食物”。

罗得岛州社区食物赈济中心一份报告显示，该州四分之一家庭面临食品短缺，多家食品银行援助需求量大约攀升26%。这家食品银行的主管告诉《普罗维登斯日报》，如果国会不批准新一轮新冠疫情援助方案，“我们无法渡过难关”。

加利福尼亚州圣何塞慈善机构CityTeam的项目经理赫米·斯米特说，今年以来，城市居民对食品援助的需求量已上涨两倍多。作为每年感恩节食品派发活动的一部分，今年11月估计“要援助约5000人，甚至更多。”

加州圣克鲁斯县第二收获食物赈济中心主管威利·埃利奥特-麦克雷说：“我们援助的人数比以往多70%。来（领食品）的人中有40%先前从未寻求过食品援助。这一状况令人震惊。”

北得克萨斯食物赈济中心代表说，他们上周末向当地家庭发放大约8500份救济餐，而过去几年来领救济餐的居民不到1000人。

“人们需要食品，才会来排队，”北得克萨斯食物赈济中心主席特丽莎·坎宁安说，“我们想确保所有需要食品的人都能获得食品。”

美国国会就是否及如何实施第二轮新冠疫情大型援助计划已争吵数月，如今似乎已完全搁置讨论。按照《国会山》日报的说法，这一计划在年内获批的希望渺茫。（陈丹）（新华社专特稿）

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