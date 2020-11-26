原标题：疫情相对趋缓 马克龙宣布法国“三步解封”

尽管疫情“依然存在”，法国总统埃马纽埃尔·马克龙24日宣布，第二波新冠疫情“高峰已经结束”，全国将自11月28日起分三个阶段解除防疫封锁措施。

马克龙在全国电视讲话中说，当前防疫措施“已经让新冠病毒传播速度变慢”。

依据政府规定，“解封”第一阶段自11月28日开始，具体措施包括商店在采取防疫措施的前提下恢复营业；民众日常出行范围从住所附近1公里扩大至20公里、时间从1小时延长至3小时，不过仍需携带出行证明。

自12月15日起，如果全国单日新增确诊病例降至5000例以下，进入“解封”第二阶段，措施包括电影院、剧院、博物馆等场所重新开放，不过每日21时至次日7时实施宵禁。

自明年1月20日起，如果每日新增确诊病例仍保持在5000例以下，实施第三阶段“解封”，措施包括体育馆和餐馆重新开放，宵禁解除，中学全面复课。

法国卫生部门24日发布的疫情数据显示，全国累计新冠确诊病例2153815例，过去24小时新增9155例；累计死亡病例50237例，过去24小时新增1005例。当前单日新增病例数距离5000例这一目标仍有距离，但比“封城”前单日新增4万至5万例大幅下降。

马克龙说，圣诞节前夕的12月24日和新年前夕的31日，民众出行可不受宵禁限制，但今年的节日假期“无疑将与以往不同”。他呼吁民众继续遵守防疫规定，“尽一切努力避免第三波疫情和第三次‘封城’”。

法国政府官员先前说，民众在上半年第一次“封城”解除后忽视保持社交距离等防疫规定，导致国内新冠疫情猛烈反弹。为遏制第二波疫情，法国10月30日起再次实行全国“封城”，为期一个月，措施包括禁止一切非必要出行。

另外，马克龙宣布政府将于12月底至明年1月初启动新冠疫苗非强制接种计划，优先考虑为老年人等高危人群接种。同时，政府将改进新冠病毒检测体系，力争让受检人在24小时内得到结果。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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