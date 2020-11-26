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中国常驻联合国副代表呼吁坚持政治解决叙利亚问题的正确方向

2020年11月26日08:32  来源：新华网
 

新华社联合国11月25日电（记者谢锷）中国常驻联合国副代表耿爽25日在安理会叙利亚政治和人道问题视频公开会上发言，呼吁各方坚持政治解决叙利亚问题的正确方向。

耿爽说，叙利亚危机已持续近10年之久。早日解决叙利亚问题，是全体叙利亚人民的期待，也符合地区国家和国际社会的共同利益。中方认为，国际社会应当统筹政治、经济、安全等各个领域，全面综合施策，共同推动叙利亚实现和平、稳定和发展。

耿爽说，必须坚持政治解决的正确方向。中方一贯坚定支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，支持由叙人民自主决定国家的前途命运。中方呼吁叙利亚各方通过对话协商缩小分歧，推动宪法委员会工作取得实质进展，并在条件允许的情况下尽快举行下一轮会议。宪法委员会的工作必须保持独立性，不受外来干涉，叙利亚的主权和领土完整必须得到维护。中方赞赏裴凯儒特使近期密集访问地区国家，加大政治斡旋，同时也鼓励“阿斯塔纳进程”和相关地区国家发挥积极作用。

耿爽说，必须根除叙利亚境内的恐怖主义。近期伊德利卜的恐怖势力频频发动袭击，绑架、关押甚至处决平民和媒体、医务、人道工作者，严重破坏叙西北部总体平静局面，威胁叙利亚及中东地区的安全稳定。国际社会应当根据国际法和安理会决议，加强反恐合作，采取统一标准，坚决打击叙境内的恐怖主义，为叙利亚政治进程创造良好安全条件。

耿爽说，必须全力改善叙利亚经济和人道局势。国际社会应当加大援助力度，支持叙利亚重建关键基础设施、保障基本民生、抗击新冠疫情，这也有助于叙难民重返家园。中方支持联合国继续通过跨境和跨线机制开展人道救援行动，并充分发挥叙利亚政府的作用。中方已通过双多边渠道向叙方提供约1.3亿美元援助，将继续向叙人民提供力所能及的帮助。

耿爽说，必须解除对叙利亚单边强制性措施。当前叙利亚新冠疫情形势令人担忧，防疫资源短缺，病例增长速度很快。单边强制性措施严重损害叙利亚调动资源、抗击疫情、恢复经济的努力。古特雷斯秘书长和裴凯儒特使多次呼吁解除对叙单边强制性措施。中方强烈敦促美国等国家切实响应这一呼吁，立即解除对叙利亚及其他国家的单边强制性措施。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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