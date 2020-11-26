中俄人文合作委员会第二十一次会议召开

孙春兰与戈利科娃共同出席

新华社北京11月25日电（记者温馨）中俄人文合作委员会第二十一次会议于25日以视频连线方式召开，国务院副总理孙春兰与俄罗斯副总理戈利科娃共同出席。

孙春兰指出，经过20年实践，中俄人文交流机制正迈入更加成熟稳固也更有活力的重要阶段，人员往来更加密切，各领域合作取得丰硕成果，年度双向留学交流人员超过10.4万，成立了12个同类大学联盟、覆盖636所学校，联合实验室、研究中心建设有序推进，北京大学和莫斯科大学牵头成立“中俄数学中心”，成功互办文化节、电影节、旅游合作、青少年运动会、历史档案文献展等项目，为增进中俄人民友谊、推动文明交流互鉴作出了重要贡献。

孙春兰介绍了刚刚闭幕的中国共产党十九届五中全会情况。她强调，人文交流是新时代中俄全面战略协作伙伴关系的重要内容，双方要在两国元首战略引领下，围绕今明两年办好中俄科技创新年，促进民心相通、互利合作，为促进两国关系发展、构建人类命运共同体奠定更加坚实的民意和社会基础。

戈利科娃高度评价俄中人文合作基础扎实、成果丰硕、影响广泛，表示愿与中方共同努力，拓宽交流渠道，创新合作机制，打造更多务实合作项目，推动两国人文交流迈上新台阶。

会议期间，两国副总理共同签署会议纪要并见证了有关领域5个合作协议的签署。

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