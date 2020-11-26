G20峰会，中国为世界注入强大信心（环球热点）

图为在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的二十国集团领导人峰会国际媒体中心。

新华社记者 涂一帆摄

11月21日至22日，二十国集团（G20）领导人第十五次峰会连续两天以视频方式召开，并发表了二十国集团领导人利雅得峰会宣言。中国国家主席习近平在北京出席了二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议、第二阶段会议以及二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会。

在此次G20峰会上，习近平主席发表题为《勠力战疫 共创未来》的重要讲话，就携手应对气候环境领域挑战提出3点主张，重点阐述关于可持续发展问题的看法。国际社会普遍认为，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，为推动各方团结合作抗击疫情、促进全球经济治理体系改革指明前进方向。

呼吁：构筑全球抗疫防火墙

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，一些国家面临第二波疫情反弹的严重威胁。习近平主席呼吁二十国集团构筑全球抗疫防火墙，强调首先要做好各自疫情防控，加强交流合作，并向其他国家施以援手。

“中国在G20峰会上提出的主张主要针对当下严峻的全球时局：新冠肺炎疫情持续蔓延并严重冲击世界经济。”北京大学国际政治经济研究中心主任王勇在接受本报采访时表示，彻底战胜疫情是恢复世界经济增长的首要条件。中国采取一系列强有力措施在短时间内控制住疫情，向世界展现了中国政府的强大动员能力和中国民众的自觉配合能力。在G20峰会上，中国主张，在疫情的科学防控和疫苗的研发分配方面加强国际合作，充分发挥世界卫生组织的组织领导作用。难能可贵的是，中国承诺，要努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，想要尽早战胜疫情就必须加强国际合作。“中国密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作，主动同国际社会分享疫情和病毒信息、抗疫经验做法，向150多个国家和国际组织提供抗疫援助，起到了很好的示范作用，展现了大国担当。构筑全球抗疫防火墙的倡议，向世界展示了中国进一步加强抗疫国际合作的决心。”

倡议：畅通世界经济运行脉络

“在恢复世界经济方面，中国在G20峰会上的主张主要包含开放导向和发展导向。”王勇认为，“一方面，中国倡导，通过继续开放国际合作，重组全球供应链，维护经济全球化，以一种开放的方式为世界的经济复苏提供动力；另一方面，强调加快新能源、绿色环保和数字经济等产业的健康发展，推动联合国2030年可持续发展议程，努力通过发展更好地解决全球问题。”

“在全球经济整体下行的背景下，中国经济率先实现正增长，这对推动世界经济复苏具有示范效应，为各国战胜疫情注入了更多信心。”阿根廷中阿战略合作观察中心执行主席帕特里西奥·吉乌斯托说，中方支持延长缓债倡议期限的决定、帮助妇女摆脱疫情影响、高度重视粮食安全挑战，呼应当前许多国家关心的问题，有助于帮助发展中国家克服疫情带来的困难。

日本《日经亚洲评论》报道说，中国已经从新冠肺炎疫情引发的经济放缓中强劲复苏，而世界上大多数国家都未能像中国那样反弹。为了畅通世界经济运行脉络，习近平表示希望更多国家参与中方提出建立的健康码国际互认机制。《莫斯科共青团员报》援引俄国家前总防疫师、国家杜马议员奥尼先科的话说，这一倡议是可行的，值得认真研究。

“支持二十国集团继续就便利人员往来和货物流通开展机制化合作，搭建全球合作网络，发挥数字经济的推动作用，这些举措有利于畅通世界经济运行脉络，推动经济复苏、实现更好发展。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫说，中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“这将为各国带来更多机遇，共享中国经济高质量发展成果”。

主张：构建人类命运共同体

“我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。”习近平主席的深刻阐述，为二十国集团在后疫情时代的国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用提供重要指引。

埃及新闻总署政治院研究员、中国问题专家侯赛因·伊斯梅尔比表示，完善全球治理需要遵循共商共建共享原则，这也体现了构建人类命运共同体理念。

“在疫情肆虐的情况下，中国无私地向全球提供援助、积极分享抗疫智慧和成功经验，让人感受到中国的责任和担当。”英国《对话》杂志评论说，传统上G20由西方大国主导，但美国等国疫情防控不力，削弱了它们在这一世界最紧迫问题上的领导地位。以中国为代表的新兴大国站在了前排。

“中国在G20峰会中的主张是去政治化的，在疫情防控和复苏经济方面采取的措施是实事求是的。显著的抗疫成效和快速的经济复苏进程，为世界各国提供了重要借鉴。”王勇表示，只有团结合作才能共渡难关。在G20框架内，中国坚持推动构建开放型世界经济，维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，得到绝大多数G20成员国的肯定。随着疫苗研发在全球层面不断推进，未来中国将为世界抗疫，特别是广大发展中国家战胜疫情作出更大贡献。

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