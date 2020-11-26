中国品牌汽车走俏埃及

埃及汽车市场信息委员会近期公布的数据显示，去年1月至11月，埃及市场新车销售超过17万辆，其中1.3万辆为中国品牌汽车，同比增长79%。埃及汽车协会秘书长哈立德·萨阿德介绍，目前在埃及商用车领域，中国品牌汽车占据当地市场份额超过40%；在私家车领域，中国品牌的市场占有率为15%至20%。

据业内人士介绍，中国品牌汽车性价比较高，还在性能上根据埃及路况、消费者驾驶习惯等进行调整，适应市场需求。埃及城市路面不太平整，消费者对车辆减震性能要求较高，奇瑞专门对旗下车型的减震器进行改进。为适应中东地区的炎热气候，上汽集团在研发车型时扩大了空调冷凝器的散热面，优化了进气系统。

为提高企业本地化水平和知名度，一些中国车企与埃及当地企业展开合作。上汽集团与埃及汽车销售企业曼苏尔集团宣布成立合资汽车制造公司，携手加强售后服务、拓展销售渠道、提高品牌附加值。奇瑞与埃及知名汽车企业GB Auto和AFA合作，整合各方优势资源，为奇瑞在埃本土化发展提供支持。越来越多中国车企从整车出口转向在当地投资建厂，包括奇瑞、吉利、比亚迪、金龙、福田等品牌已在埃及设有组装工厂。

目前，埃及计划大力发展新能源汽车行业，新能源车型将成为中国车企拓展埃及市场的有力突破点。上汽集团、北汽福田、比亚迪、东风汽车等中国车企均已在新能源汽车领域与埃及展开合作。

埃及汽车行业分析师塔雷克·穆斯塔法表示，在埃及市场，中国品牌汽车走出了一条具有科技感、品质感、时尚感的品牌营销路线，加上优质的售后服务，吸引着越来越多的当地消费者。

（本报开罗11月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月26日 17 版）

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