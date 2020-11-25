日本首相菅义伟会见王毅

新华社东京11月25日电（记者姜俏梅 叶珊）当地时间11月25日，日本首相菅义伟在东京会见对日本进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达习近平主席致菅义伟首相的口信，并转达中国领导人的亲切问候。王毅表示，日本新政府成立后，习近平主席同菅义伟首相通电话，就持续改善发展中日关系达成重要共识，实现两国关系平稳过渡，明确了下阶段中日关系发展方向。

王毅说，经过多年努力，中日关系终于重回正轨，双方应珍惜这一来之不易局面。下一步，中方愿同日方着力构建契合新时代要求的中日关系，使这一目标早日落地、开花结果，惠及两国人民，并为迎接2022年中日邦交正常化50周年打下坚实基础。一要建立真正互信，妥处敏感问题，推进全方位合作；二要推进区域合作，加快自贸区建设，共同开创亚洲美好未来；三要共同致力于全球治理体系改革，推动全球化朝着更加开放、包容、共赢方向发展，承担起两国应尽的国际责任。

菅义伟感谢习近平主席的重要口信，请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。菅义伟表示，发展稳定的日中关系不仅对日中两国，对地区和国际社会也十分重要，是两国共同的责任。日本新内阁高度重视日中关系，愿同中方增进互信，共同推动两国关系稳定发展。日方希同中方加强合作，推动东京奥运会和北京冬奥会成功举办，共同庆祝日中邦交正常化50周年。

访问期间，王毅还同日本外相茂木敏充举行会谈，并分别会见日本内阁官房长官加藤胜信和前首相福田康夫、自民党干事长二阶俊博等日本友人。

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