外交部：英方涉华为法案公然违反市场经济原则和自由贸易规则

人民网北京11月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

总台央视记者：王毅国务委员兼外长访问日本期间，两国外长共同宣布，中国和日本将于近期建立人员往来“快捷通道”。能否介绍一下具体情况？

赵立坚：经过友好协商，中日两国政府已就在严格做好疫情防控前提下建立便利双边商务等必要人员往来的“快捷通道”达成共识，两国外长昨天对此进行了确认并共同对外宣布。这是双方在疫情防控常态化背景下促进双边人员往来、支持复工复产的积极举措。经双方协商同意，中日“快捷通道”将于11月30日正式启动。

法新社记者：第一个问题，英国今日将通过一项禁止华为参与本国5G网络建设的法案。根据该法案，有关电信企业如果在法案生效后仍使用华为制造的设备，可能面临巨额罚款。中方有何评论？第二个问题，印度以涉嫌危害国家安全为由禁用了43款中国背景的手机应用程序。中方有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，一再配合美国歧视、打压中国企业，公然违反市场经济原则和自由贸易规则，严重损害中国企业的正当利益，不断冲击中英合作的互信基础。在此背景下，英国市场的开放性、公平性和外国在英投资安全令人高度关切。

关于第二个问题，中方对印方有关声明表示严重关切。中国驻印度使馆发言人已就此阐明立场。今年6月以来，印方连续4次以所谓维护国家安全为借口，对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施。有关做法明显违背市场原则和世贸组织规则，严重损害中国企业合法权益，中方对此坚决反对。

中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印经贸合作的本质是互利共赢。印方应立即纠正这一歧视性做法，避免给双方合作造成更大伤害。

彭博社记者：根据彭博社和有关公司的数据分析显示，大约50多艘装载澳大利亚煤炭的船只在中国的港口滞留，等待卸货。中方对此有何评论？这些船只为何无法卸货？为何无法转移驶向其他港口？

赵立坚：我和我的同事已经多次回答了有关问题。近年来，中国海关对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析，发现进口煤炭环保不合格情况较多。中方依法依规加强对进口煤炭的质量安全检验和环保项目检测，以更好地保护中国企业的合法权益和环境安全。

至于你提到的具体问题，请你向主管部门了解。

韩联社记者：王毅国务委员兼外长即将访问韩国。能否介绍中韩双方会讨论哪些议题？

赵立坚：当前中韩关系持续平稳发展。中方愿同韩方共同努力，通过此访落实领导人重要共识，增进双方高层战略沟通，深化抗疫和复工复产合作，加强国际地区事务协调，推动中韩关系健康稳定向前发展。我们会及时发布有关消息，欢迎你保持关注。

新华社记者：第四届中阿新闻合作论坛昨天成功举行。我注意到，虽然疫情仍在蔓延，但近期中国和阿拉伯国家在中阿合作论坛框架下交流互动频繁，你对此如何评价？

赵立坚：11月24日，中阿合作论坛框架下的第四届中阿新闻合作论坛以视频方式成功举办，国务院新闻办主任徐麟，沙特、埃及、约旦、巴林和黎巴嫩五国新闻部长等政府部门新闻官员、主要媒体负责人参会，围绕“新冠肺炎疫情下媒体在加强中阿共同发展中的责任”主题进行探讨交流。

这是落实今年7月论坛第九届部长级会议成果的重要举措，充分体现出中阿新闻部门在当前疫情背景下主动担当作为、凝聚共识、发出积极声音，为双方互利合作营造良好舆论环境，不断传播公平正义、互利共赢正能量的坚定决心。沟通架起合作的桥梁，信任筑就合作的基础。这次论坛将为下阶段双方进一步加强包括新闻在内的各领域合作打下重要基础。

当前，全球疫情仍在蔓延，但正如王毅国务委员所说，“疫情阻不断中阿友好合作的潮流”。今年部长会召开以来，双方已成功召开第二次卫生专家会、中国应对新冠肺炎疫情对经济影响经验会等多场线上活动。明天，中阿改革发展研究中心还将围绕“共建中阿命运共同体”、“搭建海湾地区多边对话平台”举行专家视频会。相信中阿关系在中阿合作论坛各项机制推动下将取得更大发展，不负中阿人民的共同期待。

日本NHK记者：昨天，王毅国务委员兼外长与日本外相茂木敏充举行了会谈，达成了一些共识。中方对此有何评价？

赵立坚：王毅国务委员兼外长正在日本访问，今天下午还将会见日本政要。此前，王毅国务委员兼外长已同茂木敏充外相举行了会谈，双方在会谈中达成了五点重要共识和六项具体成果，我们已经发布了有关消息。

这次访问是双方在新冠肺炎疫情仍在蔓延的背景下进行的一次很重要的线下交流。新形势下，中方愿与日方一道，以更加宽阔的视野、更加有效的行动、在更加广泛的领域，共同肩负责任，积极推进合作，让中日关系更好惠及两国人民和国际社会。

《中国日报》记者：据报道，日前，也门胡塞武装对沙特阿美石油公司位于吉达的石油设施发动了导弹袭击。中方对此有何评论？

赵立坚：中方谴责针对沙特石油设施的袭击事件，一贯反对任何针对平民和民用设施的袭击，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

(责编：苏缨翔、杨牧)