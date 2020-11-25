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美国近120万儿童感染新冠 周增14万余例

2020年11月25日14:16  来源：新华网
 

新华社华盛顿11月24日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的一份最新报告显示，新冠疫情暴发至今，美国已有近120万名儿童确诊感染新冠病毒。近期，美国儿童感染病例快速增加，一周内新增超14万例。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染情况。截至11月19日的数据显示，美国累计报告1183609例儿童新冠确诊病例，占新冠确诊病例总数的11.8%，每10万名儿童中约有1573人感染。

11月12日至19日的一周内，美国新增儿童新冠确诊病例144145例。这是自疫情暴发以来儿童新冠确诊病例增幅最大的一周。11月5日至19日的两周内，儿童新冠确诊病例增长了约28%。

数据还显示，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.2%至3.1%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.23%以下。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0至19岁。美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括新冠病毒如何损害儿童患者的身体和心理健康等。

美国疾病控制和预防中心24日公布的数据显示，全美23日报告新增新冠确诊病例157531例，新增死亡病例1058例。这是美国单日新增确诊病例连续第16天超过10万例。美国过去7天平均日增确诊病例数近来持续攀升，目前已超过17万例，创疫情暴发以来新高；过去7天平均日增死亡病例数也呈上升趋势，目前超1500例，为自5月中旬以来的最高纪录。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间24日傍晚，美国累计新冠确诊病例超过1255万例，累计死亡病例近26万例。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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