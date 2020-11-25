复旦大学日本研究中心举办“新时代的中日关系：课题与展望”国际学术研讨会

人民网北京11月25日电 11月21日，复旦大学日本研究中心举办第30届国际学术研讨会暨中心成立30周年庆典，来自中国社会科学院、北京大学、复旦大学、日本东京大学、韩国首尔大学等80余名专家学者出席。

在纪念庆典上，复旦大学领导对30年来支持学校日本研究中心事业发展的日本国际交流基金会等社会团体、企业及个人颁发了感谢状。

国务院新闻办原主任、第十一届全国政协外事委员会副主任赵启正发表了“签订RCEP后对中日关系的展望”特别纪念演讲。赵启正在演讲中指出，RCEP的正式签订标志着中日两国第一次建立直接的自由贸易区，为今后中日两国深化合作打开一扇大门，并对未来中日韩三国的自贸区建设抱有积极期待。

中日友好协会常务副会长、中国前驻日本大使程永华，日本兵库县立大学理事长、前日本防卫大学校长五百旗头真，中国社会科学院日本研究所所长杨伯江先后做基调报告。程永华指出，进入新时代的中日关系面临新冠疫情冲击、多边贸易体制受挫、全球治理问题凸显的困境，中日两国应在建立政治安全互信、修复国民感情、避免外部因素干扰等方面进一步努力。同时，程永华大使对两国深化合作创新、推进区域经济合作以及加深人文交流等领域寄予期望。

五百旗头真教授回顾了中国成为大国的轨迹，对30年来中国经济、军事力量的发展做出客观评价。

杨伯江所长基于比较的视角回顾了中日两国的国力变化，指出在当前新冠疫情背景下，中日两国尤其需要合作来实现战胜疫情与经济发展两大目标。在建立政治互信的基础上，以合作的姿态推进双方共同关心的议题，以坦诚的态度管控敏感问题，对中日关系能否行稳致远至关重要。

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