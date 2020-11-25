日本体育纪实漫画作品展在东京举行

在日本体育纪实漫画作品展上，门胁正法（左一）与主办方负责人交流。

人民网东京11月24日电（记者 刘军国）日本体育纪实漫画作品展11月24日在东京开展，日本知名漫画原创作家门胁正法拿出了30多年创作生涯的精品，并分享了他的创作历程。

门胁正法在日本漫画杂志《少年JUMP》从事漫画原创和体育名人专访，创作了以奥运链球冠军室伏广治为题材的《真实》，女子曲棍球为题材的《日本樱花队》和《少年JUMP胜利学》等作品，在日本漫画界颇有影响。他现在担任日本经济大学体育文化和动漫特聘讲师。

开幕式上，门胁正法表示，希望通过体育原创漫画的展览，让民众更加了解体育和漫画的意义，更加关心奥运会。在日本经济大学，选修他课程的学生70%是留学生，中国留学生对体育文化和动漫兴趣浓厚，他希望不久的将来自己的作品在北京也能举办同样的展览，也希望北京冬奥会能给中国的体育漫画作家提供更多的创作灵感。

体育漫画在日本非常流行，在门胁正法看来，日本足球和橄榄球之所以在过去20年里能够快速接近世界一流水平，与体育漫画的流行关系密切。

此次展览由日本香博乐股份公司举办，将一直持续到29日。该公司董事长肖金德表示，体育漫画和动漫越来越受到年轻人的喜爱，成为非常有潜力的体育文化产品，希望未来通过在东京和北京举办体育原创漫画展，加深两国体育文创的交流，促进体育文化的发展。

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