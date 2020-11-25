埃及专家：与世界共赢体现中国负责任的大国担当

人民网开罗11月22日电（记者 景玥）11月21日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。埃及新闻总署政治院研究员、著名中国问题专家侯赛因·伊斯梅尔在接受记者采访时表示，习近平主席的讲话让全世界看到了中国负责任大国的担当。

侯赛因·伊斯梅尔认为，本次的新冠肺炎疫情已深刻表明，全球迫切需要为全人类的健康安全共同努力。中国在抗击新冠疫情过程中所做出的努力让整个世界受益，也为国际抗疫合作树立了榜样。本次G20峰会上习近平主席的讲话，让我们再次看到中国毫无保留向世界分享抗疫经验和成果的诚心与决心。中国愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作，并履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。让全世界看到了中国负责任的大国担当。

侯赛因·伊斯梅尔高度赞赏习近平主席在峰会上就全球抗疫合作提出的一系列务实举措，“比如重要医疗物资贸易自由化、健康码国际互认机制等举措都很有操作价值，具有指导意义。”

新冠病毒大流行产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使世界经济陷入严重收缩。世界银行6月8日发布的半年度《全球经济展望》预测，今年全球经济将收缩5.2%，为几十年来程度最深的衰退。不过，国际货币基金组织10月13日发布的《世界经济展望报告》则预计，2020年中国经济增长为1.9%，并在2021年增速至8.2%，成为唯一在2020年实现正增长的主要经济体。

侯赛因·伊斯梅尔表示，在新冠疫情被有效控制后，中国经济率先恢复正增长并立即进一步扩大对外开放，第三届中国国际进口博览会成果就是最好的例证，它向世界释放了互利共赢的积极信号，为全球经济复苏注入动力。我们不可否认中国对全球经济增长所作出的贡献，中国一直是全球经济的重要引擎，连续7年，中国对全球经济增长的贡献率都超过30%。本次G20峰会上习近平主席的讲话继续秉持与世界共赢的姿态，提出将实现更加包容的发展，会继续帮助发展中国家克服疫情带来的困难，这将为世界经济增加稳定因素。

他认为，新冠肺炎疫情凸显了全球治理存在的短板。国际社会都很关心后疫情时代的国际秩序和全球治理，也很关注二十国集团将发挥怎样的作用。针对这一问题，习近平主席在共商共建共享的全球治理观基础上，进一步提出坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进，符合构建人类命运共同体的宗旨，世界需要向中国学习这种善良与智慧。

侯赛因·伊斯梅尔指出，中国在多个场合都呼吁建立更公正、公平和多极化的国际秩序并积极履行对人类命运共同体的承诺。中国认为当前的全球治理体系和国际秩序不能完全改变，也不能保持不变的思想，这个论断充满着深刻的哲学思辨。全球治理体系的改革不应是一个国家的“独奏曲”，而应该是不同国家的“交响曲”，希望各国都能为建设更好世界而努力，希望每个人都能享受到人类社会发展的红利。

(责编：刘叶婷、常红)