老挝担任东博会主题国 巴基斯坦为特邀合作伙伴

本报南宁11月24日电 （记者李纵、张云河）记者获悉：老挝将担任第十七届东博会主题国，这是老挝第二次担任；巴基斯坦将出任第十七届东博会特邀合作伙伴。

据了解，前16届东博会老挝共使用展位1606个，参展企业705家。老挝持续11年包馆，商品十分畅销，主要集中在木制品家具、手工艺品、食品饮料和旅游服务等。“老挝作为东盟唯一的内陆国家，非常愿意与周边国家交流合作，尤其是加强中国的‘一带一路’倡议和老挝‘变陆锁国为陆联国’战略的对接。”老挝副总理宋赛·西潘敦说。

巴基斯坦将出任第十七届东博会特邀合作伙伴。会期将全方位展示巴基斯坦国家形象、优势商品、重点行业、合作机遇等，举办巴基斯坦贸易和投资机遇推介会。实际上，从第十三届东博会至今，已经有27家巴基斯坦官方机构及企业在这一平台上展示巴基斯坦的国家形象和特色商品。

据介绍，特邀合作伙伴机制是东博会立足中国—东盟“10+1”合作，面向全球开放的创新之举，借以推动中国—东盟与区域外经济体加强合作、融入全球价值链。韩国、斯里兰卡、哈萨克斯坦、波兰等国家都担任过东博会特邀合作伙伴，拓展了东博会服务“一带一路”建设的外延。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

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