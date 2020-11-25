第十七届中国—东盟商务与投资峰会将在南宁举办

第十七届中国—东盟商务与投资峰会以“共建‘一带一路’ 共兴数字经济”为主题，将于今年11月27日至28日在广西南宁举办。本届峰会在巩固原有品牌活动的基础上，创新活动形式及活动内容，搭建政企云对接平台，拓展新能源、新基建、数字经济、智能制造、生命健康等新兴领域合作，激发双方新的经济增长点。

除与中国—东盟博览会合并举办开幕大会外，峰会会期还将举办两场重要活动：

——主题国老挝领导人与中国企业CEO圆桌对话会。自2009年创办以来，对话会已发展成为峰会的一项机制性活动，9个东盟国家领导人曾先后出席，并与中国企业代表交流，成为政商交流对话的高端平台。老挝领导人是第一次出席，届时将在老挝万象的会场，与南宁会场的中方企业进行视频交流，开展务实对话。

——中国—东盟商界领袖论坛。今年的商界领袖论坛将以纪念中国—东盟自贸区成立10周年为主线，邀请中国和东盟国家政府官员、工商协会负责人、企业家代表回顾中国—东盟自贸区全面建成10年来的经贸合作成果，探索疫情新常态和疫情后中国—东盟自贸区经贸合作的新领域。

本届峰会将积极落实中老两国领导人达成的《构建中老命运共同体行动计划》重要共识，同时，峰会将进一步畅通“南宁渠道”，签订一批合作项目。

《 人民日报 》（ 2020年11月25日 19 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)