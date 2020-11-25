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以共同开放实现共同发展（开放谈）

佟家栋

2020年11月25日08:58  来源：人民网－人民日报海外版
 

11月15日，中国与东盟10国及韩国、日本、澳大利亚、新西兰正式签署了“区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）”，标志着全球约1/3的经济体量将形成一体化大市场。

相关文件显示，RCEP包括20个章节，涵盖货物、服务、投资等全面的市场准入承诺，是一份全面、现代、高质量、互惠的自贸协定。货物贸易整体自由化水平达到90%以上；服务贸易承诺显著高于原有的“10+1”自贸协定水平，投资采用负面清单模式做出市场开放承诺，规则领域纳入了较高水平的贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等内容，是当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区。这是世界经济的一件大事，是多边主义和自由贸易的胜利。

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，世界经济、多边贸易体制的运行、改革和发展均受到不同程度影响。此时，如果各国单枪匹马地应对，显然事倍功半、得不偿失。相比之下，共同开放、相互协作、抱团取暖，才是妥善应对冲击，尽快恢复经济社会发展活力的最佳选择。

值得注意的是，在RCEP中，既有发展中国家，也有发达国家，既有社会主义国家，也有资本主义国家，但大家的共同目标都是尽快振兴亚太经济，实现自身经济的有效复苏，从疫情冲击中尽快走出来。在这一过程中，31轮谈判、多达1.4万页的文本，更是充分体现出RCEP对各方利益的充分兼顾与高度包容。RCEP的成功签署表明，相关国家乃至整个世界经济在不确定性充斥的特殊时期，获得了一份难得的确定性。

对中国来说，RCEP同样意义深远。今年，中国明确提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，并反复强调“新发展格局决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”可以说，中国积极支持并参与RCEP，就是再次以实际行动向世界证明：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

对中国经济自身而言，借助RCEP贸易投资自由化、政府采购约束，特别是相关规定的透明化，可以进一步推动中国各项改革的深化，让市场在资源配置中更好地发挥决定性作用。同时，RCEP下多数贸易商品零关税、消除非关税壁垒、扩大服务贸易自由化，也意味着广大中国企业将进入更加激烈的国际市场竞争之中。这对于中国企业扎实做好自主创新、研发先进技术，跟上最新产业革命的步伐，有着十分积极的“鲶鱼效应”。

客观来看，RCEP协定的签署，反映出相关经济体对稳定、开放的贸易投资环境有着强烈诉求。当然，我们也必须清醒地看到，自2008年国际金融危机以来，世界经济长期处于脆弱的恢复期。不同国家、不同群体对经济全球化的“获得感”差异较大，单边主义、民粹主义、保护主义、逆全球化甚至逆区域化现象层出不穷。这些发展难题，本质上都要靠持续、有效的“共同开放”来解决。

以共同开放实现共同发展，以团结协作谋求互利共赢，RCEP无疑开了个好头，世界经济的未来将更加令人期待。

（作者为南开大学国际经济贸易系教授）

(责编：艾雯、刘叶婷)
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