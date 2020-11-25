让世界读懂中共十九届五中全会

中联部为外国驻华使节举办中共十九届五中全会精神吹风会。图为外国驻华使节提问交流。（图片来源：中联部网站）

“我相信，每一个像我一样的驻华大使和外交官都会感到十分自豪，能够见证中国日新月异的发展变化。”在接受本报记者采访时，克罗地亚驻华大使米海林说，如果要用几个关键词来形容，那就是中国取得了卓越的、前所未有的历史性发展。

中共十九届五中全会胜利闭幕以来，中国还以多种形式向世界各国介绍全会各项议题。一个开放的中国，始终以开放的姿态面对世界。读懂中共十九届五中全会，是读懂今日中国的重要组成部分。

向世界展示中国新征程宏伟画卷

“刚刚闭幕的中共十九届五中全会，对中国‘十四五’时期发展作出全面规划。中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标即将实现，从明年起将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国将进入一个新发展阶段。”11月4日，习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，向各国嘉宾这样介绍中共十九届五中全会。

事实上，中共十九届五中全会胜利闭幕以来，习近平主席已经在多个场合，向各国嘉宾介绍五中全会。

同样是在进博会上，习近平主席告诉各国嘉宾：“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。”

11月19日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲中表示，我们提出构建新发展格局，是立足中国自身发展阶段和发展条件，充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择。

习近平主席从三方面进一步阐述：第一，我们将扭住扩大内需战略基点，畅通国民经济循环；第二，我们将大力推动科技创新，打造经济发展新动能；第三，我们将持续深化改革，充分激发市场活力。

11月20日，习近平主席在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上的发言中指出，中国将建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的投资和营商环境。

值得注意的是，11月17日至22日，习近平主席接连出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动，并发表一系列重要讲话。活动结束之际，国务委员兼外交部长王毅说，不久前，中共十九届五中全会审议通过关于制定第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国际社会对此予以高度重视。在三场会议期间，习近平主席全面深入阐释了中国为什么要构建新发展格局、要构建什么样的新发展格局、新发展格局对世界意味着什么等重大问题，向全世界展示了中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟画卷。

中国将继续扩大对外开放

11月9日和12日，中共中央对外联络部举办了两场中共十九届五中全会精神吹风会，吹风会的对象分别是外国驻华使节、外国商会和跨国企业代表。

11月9日，中共中央对外联络部为外国驻华使节举办中共十九届五中全会精神吹风会，包括60多位驻华大使在内的100多个国家的高级外交官出席。

中共中央对外联络部部长宋涛，中共十九届五中全会精神中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任尹艳林，中国社科院马克思主义研究院党委书记、副院长辛向阳，中国宏观经济研究院院长王昌林等向外国驻华使节作了宣讲。

11月12日，中联部为外国商会和跨国企业代表举办十九届五中全会精神宣介会，来自世界主要经济体和世界500强企业在内的100多位机构和企业代表出席。

中共中央对外联络部发言人胡兆明、中国国际经济交流中心首席研究员张燕生、中国宏观经济研究院市场与价格研究所副所长刘泉红作宣讲，全面介绍了“十三五”规划实施以来中国取得的全方位发展成就特别是“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议的主要内容和深远影响，强调在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国将继续扩大对外开放，加强共建“一带一路”等国际合作，与世界分享发展机遇。

这两次吹风会通过播放专题短片、权威解读和现场互动等方式，全面生动介绍了中共十九届五中全会的历史意义、主要内容和世界影响。吹风会以联合国六种官方语言同步向全球直播。

除此之外，11月17日，中联部还以视频会议方式分别向古巴共产党和非洲政党、智库、媒体通报中共十九届五中全会精神。重点宣介了以习近平同志为核心的党中央胸怀两个大局、运筹制定“十四五”规划和二○三五年远景目标的主要情况及重点内容。古共中央第二书记马查多，古共中央政治局委员、国家副主席巴尔德斯等，以及撒哈拉以南非洲36个国家43个政党共160多位政党政要和部分重要智库、媒体代表参会。

中国新阶段 世界新机遇

在世界各国，中国驻各国大使们，以发表演讲、署名文章和在线交流等多种方式，向世界宣介中共十九届五中全会精神。

在法国，11月1日，中国驻法大使卢沙野就中共十九届五中全会胜利召开发表署名文章。文章指出，面对新冠肺炎疫情带来的严峻风险挑战，中国砥砺奋进，御风前行，在疫情防控和经济恢复方面均走在世界前列。中国前三季度经济增长由负转正，第三季度增长4.9%。世界银行和国际货币基金组织分别将中国今年的经济增长预期调高至2%和1.9%。多家权威国际机构预测中国将是今年唯一实现正增长的主要经济体。国庆和中秋双节期间，中国有近7亿人次出行探亲访友旅游。今年中国电影票房收入超过20亿美元，首次超过北美，跃居全球首位。

在柬埔寨，11月13日，中国驻柬埔寨大使王文天就中共十九届五中全会发表署名文章《擘画发展蓝图吹响时代号角》，向柬埔寨各界讲述这次历史性会议。

王文天指出，全会是在中国即将实现第一个百年奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的时刻召开的一次十分重要的会议。5年的时间跨度只是历史长河中的一朵浪花，却足以在中华民族伟大复兴的征程中写下浓墨重彩的篇章。他表示，从“十三五”到“十四五”，从全面建成小康社会到全面建设社会主义现代化国家，发展阶段前后相续，发展目标有机衔接，彰显着中国现代化进程的生命力和延续性，也串联起了中国波澜壮阔的发展历程。

在多米尼加，11月16日，驻多米尼加大使张润在当地最大报纸《里斯汀报》发表署名文章《中国的新阶段，世界的新机遇》，从“新阶段、新理念、新格局、新机遇”四方面解读中共十九届五中全会精神。

“中国明确发展目标和路径，就好比一艘巨轮提前通报航向和航速，有助于为其他船只航行提供参考，增加航行安全性和可预见性。中国的新阶段，意味着世界的新机遇。”张润在文中指出。

在英国，11月17日，刘晓明大使出席英国中国商会、48家集团俱乐部、英中贸协、英中协会联合举办的中共十九届五中全会精神在线宣介会，发表题为《把握新机遇，注入新信心，开启新征程》的主旨演讲并回答提问。

“当前，世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情正在全球大流行。两者相互交织、相互激荡，给人类带来前所未有的挑战和考验。”刘晓明认为，在这样的时代背景下，今后5年乃至更长时期，中国的发展将为世界增强四方面信心。一是为世界和平发展注入信心，二是为世界开放发展注入信心，三是为世界创新发展注入信心，四是为世界共治发展注入信心。

在菲律宾，11月18日，中国驻菲律宾使馆举办“中国大使奖学金”受助者线上聚会。菲律宾大学校长内门佐博士、菲律宾师范大学校长杜伽博士以及教师与受助学生代表通过线上线下相结合的方式出席。中国驻菲律宾大使黄溪连重点向师生们宣介了中共十九届五中全会精神，并向校长和老师们赠送《习近平谈治国理政》第三卷英文版，希望师生们更加深入了解当代中国和中国发展为菲律宾带来的重要机遇。

黄溪连表示，1949年新中国成立以来，经过70多年的发展，中国已经成为世界第二大经济体，人均GDP超过1万美元，超过8亿人口实现脱贫，到今年底中国将历史性地消灭绝对贫困。他表示，到2035年，中国将达到中等发达国家水平，这将是历史上第一个非西方的十亿级人口大国实现工业化和现代化，为广大发展中国家实现国家发展目标提供有益的借鉴。

在与中国合作中实现互利共赢

如何看待“十三五”时期中国取得的成就，如何展望“十四五”时期中国的发展，如何与中国合作实现互利共赢？就这些问题，本报记者采访了参加中联部吹风会的外国驻华使节、外国商会和跨国企业代表们。

大家对“十三五”时期的中国发展给予了充分肯定，认为过去5年中国取得了让世界瞩目的成绩。

“能够在中国这样一个人口总量庞大的国家实现全面脱贫，无疑是举世瞩目的伟大成就。这不仅是我个人观点，而且已成为全球共识。”在接受记者采访时，埃及驻华大使巴德里表示，“十三五”期间，中国最显著的发展成就体现在脱贫攻坚领域。

在接受本报记者采访时，越南驻华大使范星梅表示，中国在“十三五”时期取得的巨大成就给他留下深刻的印象。2016—2020年间，中国经济保持高速增长，增速高于同期世界经济增长平均水平，共有5500多万农村贫困人口实现脱贫，城镇新增就业超过6000万人，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战成果显著。日前召开的中共十九届五中全会指出，中国全面建成小康社会胜利在望。2020年以来，在新冠肺炎疫情复杂严峻的背景下，中国采取一系列有力措施，有效防控疫情，迅速复工复产，有望成为今年全球唯一一个实现正增长的主要经济体。

古巴驻华大使佩雷拉说，我们一直密切关注中共十九届五中全会，也注意到了全会公报关于“十三五”时期各项成就的总结。佩雷拉认为，“十三五”时期中国实现了中国共产党擘画的各项重要战略目标，中国共产党的领导也在制定和实施上述目标的过程中得以彰显。

“只要回顾近几个五年规划，特别是‘十三五’规划，就能看到中国共产党尽一切可能，集中社会各界力量，共同制定对中国发展尤为重要的战略政策和战略计划。”谈到对“十四五”的期待，佩雷拉表示，制定规划很重要，贯彻和落实规划同样重要。与以往的规划一样，“十四五”时期提出重要的战略目标。我们相信，中国特色社会主义一定能实现战略目标，中国共产党的强有力领导一定能确保这些目标得到切实贯彻落实。

中俄文化商业中心俄方协调人诺维科夫·德米特里表示，“十三五”期间，中国取得了很多重大成就，非常值得赞扬和学习。同样，“十三五”期间，中国在对外经贸合作方面也取得了可喜的成就。他认为，展望未来，中俄经贸合作既面临巨大的发展机遇，也存在一系列挑战，需要不断创新思路，挖掘潜力，把两国前所未有的高水平政治关系优势转化为务实合作的成果，实现经贸合作的提质增量和平衡发展。“俄中已成为高度互补、相互依存的经济合作伙伴，经贸合作已步入发展快车道，前景可期，对此我们充满信心。”

关于“十四五”时期的中国，各国人士也给予了充分期待。

巴德里说，中联部吹风会上，他最感兴趣的是中国提出的新发展理念。作为世界上人口最多的国家，中国将在“十四五”期间通过挖掘内需潜力驱动“双循环”，显著提升人民生活水平，持续改善民生，同时使中国经济更加稳定，在与国际市场的互动中降低外部风险。“此外，中国仍将坚持开放步伐，加大吸引外资力度，为外商来华投资兴业创造更多机会。经济发展关键要保持均衡态势，如何实现这一目标是我希望在本次吹风会了解到的内容。”

“我们很希望了解此次全会提出的‘双循环’新发展格局，也想了解中国对这种新发展理念的看法，并将其明确地传递给我们的企业。”乌拉圭驻华大使、拉美使团长卢格里斯表示，新的发展格局将为乌拉圭带来很多机遇，因为乌中两国建立了战略合作伙伴关系，同时两国经济有着很强的互补性。总而言之，其他国家只有正确理解中国新发展格局的内涵，才能更好地在同中国的合作中实现互利共赢。

“从商业角度来说，我们也希望中国能够更加开放，而我们恰好看到了中国正在释放这方面的积极信号。”中国美国商会总裁毕艾伦表示，当前，国际关系来到了一个重要的转折点，中国在全球很多方面都扮演起领导者的角色。回顾过去40多年的历史，所有人都会清晰地发现，通过改革开放，中国在全球经济和贸易领域所发挥的作用越来越突出，中国也从中获益良多。中美商会会员企业在华的良好业绩证明了中国坚持对外开放和公平贸易的好处是很多的。

日本贸易振兴机构北京代表处代表藤原智生表示，日本企业很关注今后中国整体的发展方向，尤其是创新、制造强国、数字经济等领域。“十四五”规划建议指出要推进高水平的对外开放，非常期待外商投资法等的进一步落实，在中国不断完善的外资政策当中寻找更多机遇。他说，在华日企长期深耕中国，开展“地产地销”的经营方式，原材料及零部件的本地采购率在亚太地区中最高，今后将在中国落实“双循环”当中继续推进这样的方针。

联合国国际农业发展基金驻华代表马泰奥表示，在消除绝对贫困之后，中国仍面临一系列其他挑战，比如经济增长率下降、劳动生产率下滑、人口老龄化问题日益突出等。但中国最令他触动的一点就是，中国不仅对未来的这些“新型问题”有清醒的认识，也制定了有效的计划进行应对。

“中国正在积极思考2020年以后的发展规划，而这不仅包括未来5年，也包括更加长远的发展规划。远景规划中明确的推动高质量发展、提升社会公平、缩小贫富差距和城乡发展差距等都令我印象深刻。”马泰奥表示。

(责编：艾雯、刘叶婷)