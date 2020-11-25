中国嫦娥五号探月任务引发欧洲各界关注

人民网布鲁塞尔11月25日电（记者 郑彬）日前，中国成功发射探月工程嫦娥五号探测器的消息在欧洲引起了广泛关乎。欧洲航天局专门在其官网和推特上发文介绍了此次任务详情以及中欧相关合作。

欧洲航天局表示，嫦娥五号以中国月亮之神嫦娥的名字命名，由月球轨道器、着陆器和上升探测器三部分构成。本次任务计划采集2公斤月球样本并带回地球，这将是1975年以来人类首次开展此类月球探测采样活动。

此外，欧洲航天局还介绍说，在嫦娥五号发射后的两个关键阶段，欧洲航天局将使用其位于南美洲的库鲁航天中心和位于非洲的马斯帕洛马斯航天基地，为探测器提供数据传输中继服务，协助位于北京的航天控制中心确认轨道任务状态。我们很高兴能够运用自身的观测网络为这一激动人心的探月活动提供支持！

欧洲媒体对此次探月任务同样给予了高度关注。欧洲新闻台报道说，如果嫦娥五号探月任务取得成功，中国将成为继美国和前苏联之后，第三个具备从月球采集样本能力的国家。

英国伦敦大学学院物理天文系的迭戈博士在接受该台采访时表示，此次任务计划在23天内带回月球样本，如能成功将是了不起的成就。最大亮点是探测器将对月球表面火山地带深达2米的土壤进行采样，这将帮助人类更好探究月球、太阳和宇宙起源。迭戈博士同时表示，对于中国此次任务外界不应从太空竞赛的角度加以解读。对宇宙的探索是全人类共同的愿望，期待中方此次探测任务推动更多国际合作。

(责编：于洋、杨牧)